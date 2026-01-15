La UMH de Elche urge a tomar medidas contra la mortandad de aves en la producción eólica

Un equipo internacional de investigadores coordinado por el Departamento de Biología Aplicada de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha revelado por primera vez el impacto real de la energía eólica sobre la fauna en Sudamérica, a partir de datos empíricos recogidos durante 15 años en Chile, entre 2009 y 2023. El trabajo, considerado el primer estudio a gran escala de estas características en el Cono Sur, documenta la mortalidad de aves y murciélagos causada por aerogeneradores en uno de los países líderes en inversión en energías renovables de Latinoamérica y urge a tomar medidas correctoras.

La investigación, en la que también participan la Universidad de Alicante (UA) y la Universidad de Chile, ha contabilizado un total de 1.218 aves de 80 especies y 1.250 murciélagos de seis especies fallecidos por colisión en 47 instalaciones eólicas. Entre los datos más sensibles figura la muerte de nueve ejemplares de cóndor andino (Vultur gryphus), una especie catalogada como vulnerable por la UICN y de enorme valor ecológico y simbólico en la región.

Primer análisis sistemático en Sudamérica

El estudio supone un hito al sistematizar una década y media de registros reales en Sudamérica, donde hasta ahora el impacto de la eólica sobre la fauna había sido escasamente cuantificado. El investigador de la UMH y autor del trabajo, Juan Manuel Pérez García, ha subrayado que "nos encontramos ante el primer trabajo que recopila y analiza datos de mortalidad real en Sudamérica, lo que nos permite identificar qué grupos de especies son los más afectados y qué factores ambientales influyen en estas colisiones".

Los resultados ponen de manifiesto que el desarrollo de la energía eólica es clave para mitigar las emisiones de CO₂, especialmente en el actual contexto de inestabilidad energética regional. No obstante, los autores advierten de que esta transición debe ser compatible con la conservación de la biodiversidad. En este sentido, Pérez García añade que “para mejorar la implantación de esta energía, es vital contar con herramientas científicas que guíen el diseño de estrategias de mitigación efectivas y protocolos de seguimiento robustos”.

El objetivo final es garantizar que el crecimiento de las energías renovables no se convierta en una amenaza silenciosa para ecosistemas únicos como el Desierto de Atacama o la Patagonia

Falta de control y medidas de mitigación

Uno de los aspectos más relevantes del análisis es la falta de estandarización en los métodos de monitoreo de la fauna en los parques eólicos. El estudio demuestra que aquellas instalaciones que realizan búsquedas diarias de ejemplares fallecidos detectan significativamente más cadáveres que las que aplican revisiones menos frecuentes, lo que sugiere que la mortalidad real está siendo subestimada en buena parte de las infraestructuras.

Además, el trabajo alerta de que el 44% de los parques eólicos analizados no implementaba ninguna medida de mitigación, una circunstancia que incrementa el riesgo para la fauna. Los investigadores insisten en que una transición energética verdaderamente sostenible no puede limitarse a la instalación de aerogeneradores, sino que debe incorporar tecnologías y protocolos que eviten que estas infraestructuras actúen como trampas ecológicas. En este sentido, el profesor de la UMH apunta opciones concretas como “por ejemplo aplicando estrategias como la parada temporal de las turbinas durante periodos de alta actividad de fauna o el uso de sistemas automáticos de detección de aves en tiempo real”.

Factores ambientales y patrones estacionales

El estudio también identifica factores ambientales clave asociados a los accidentes, como la distancia a la costa o la riqueza de especies local en el entorno de los parques eólicos. En cuanto a los patrones temporales, los datos revelan que la mortalidad de aves se mantiene relativamente constante a lo largo del año, mientras que la de los murciélagos presenta picos significativos en primavera y otoño, coincidiendo con periodos de mayor actividad biológica.

Con esta investigación, la UMH y sus colaboradores proporcionan una hoja de ruta científica para que gobiernos y empresas del sector energético en Sudamérica puedan diseñar infraestructuras eólicas más seguras para la fauna migratoria y residente. El objetivo final es garantizar que el crecimiento de las energías renovables no se convierta en una amenaza silenciosa para ecosistemas únicos como el Desierto de Atacama o la Patagonia.