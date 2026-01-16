La retirada del amianto en el barrio de San Antón, en Elche, durará 15 días por edificio

La retirada del amianto en dos de los bloques desalojados del barrio de San Antón, en Elche, comenzará el próximo lunes, 19 de enero, una semana después de la previsión inicial del bipartito de PP y Vox.

La empresa municipal Pimesa inició este viernes los trabajos previos para la retirada del fibrocemento de los bloques 11 y 14 dentro del proceso de demolición de ambos edificios. Actuaciones que se retoman más de dos meses después tras recibir la autorización pertinente de la Generalitat para proceder a la retirada de las placas presentes en patios y algunas bajantes de los edificios.

Desde el Ayuntamiento indican que la retirada será totalmente segura, después de que vecinos manifestaran esta semana a INFORMACIÓN que desconocían el protocolo que se iba a seguir y si los residentes más próximos tendrían que tomar alguna medida extraordinaria por la cercanía con los inmuebles afectados.

Carteles informativos

Con el fin de mantener informados a los residentes de la zona, Pimesa colocó este 16 de enero carteles informativos en las inmediaciones de los bloques afectados, en los que se detallan las fechas, horarios y recomendaciones de seguridad durante la ejecución de los trabajos.

Pese a que la empresa encargada del desamiantado sigue unos protocoios rigurosos, en las circulares se recomienda que los propietarios de las viviendas linderas al bloque 11 cierren puertas y ventanas y no tiendan ropa al exterior durante la jornada de trabajo, que será de lunes a viernes de 7.30 a 19.30 horas. Trasladan que es "conveniente evitar circular o pasear cerca de los limites de la obra".

Operarios sacan mobiliario pendiente de los bloques afectados este miércoles antes de la retirada del fibrocemento / AXEL ALVAREZ

Primero el bloque 11

El equipo de gobierno confirma que el proceso de retirada de este material tóxico se iniciará en el bloque 11, con una duración estimada de 15 días. Una vez finalizados estos trabajos, se actuará de la misma forma en el bloque 14 mediante el mismo procedimiento controlado, con lo cuál los plazos podrían ser similares.

En total se necesitaría un mes para limpiar las infraestructuras de estas sustancias con tal de poder acometer la parte más importante del derribo. En octubre comenzaron las actuaciones, que primero han consistido en deshacerse de todo el mobiliario, ventanas y puertas pieza a pieza con tal de que pueda reciclarse lo máximo posible, según consta en una de las bases del contrato con la adjudicataria.

En cuanto a la retirada del amianto, las labores se realizarán por una empresa especializada, debidamente autorizada y que ha obtenido la aprobación del Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto por parte de la autoridad laboral competente.