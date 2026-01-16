Las consecuencias del ciberataque de Elche en las OMAC: de la saturación a la falta de citas previas

Cinco meses se cumplen desde que el ciberataque impactó de lleno en los servicios del Ayuntamiento de Elche y las Oficinas Municipales de Atención al Ciudadano (OMAC) no fueron la excepción. Aunque inicialmente se cayó el sistema de citas, y se logró recuperar una semana después, hay dependencias repartidas por la ciudad que desde finales de agosto siguen sin estar al 100% operativas.

Partiendo de la base de que en estos momentos en la OMAC Digital y la de Francesc Cantó seguida de las instalaciones rurales en Las Bayas, Perleta, Arenales del Sol y Valverde la atención tiene que ser sin una citación previa, un recurso clave para garantizar el orden. Por otro lado, pese a que la Administración local traslada que la atención presencial está extendida a todas las oficinas, son los propios técnicos quienes están fomentando que se utilize la vía telemática o la telefónica para realizar las peticiones con tal de evitar el colapso porque el sistema informático no está repuesto todavía en la totalidad de los equipos y el personal está condicionado.

Hay franjas del día en las que las instalaciones se llenan como ocurrió este viernes en la sede central de Alfonso XII pasado el mediodía. Desde la ventanilla incluso se advierte a los usuarios que para reservar cita previa físicamente lleguen a primera hora, a las ocho de la mañana, porque más allá de las 11 horas la saturación es evidente y la espera puede dispararse hasta las tres horas, según la estimación que hacen los propios funcionarios.

Personas mayores

Con lo cuál, estos límites para ser atendido en persona llega a dificultar el acceso a los trámites a las personas mayores y a quienes sufren la brecha digital al no estar tan conectados con la tecnología para recurrir a otros medios. En cuanto a los otros canales, el telefónico puede tampoco llegar a ser la mejor opción ya que la espera puede ser de cinco minutos al otro lado de la línea mientras en muchas ocasiones el solicitante llega a toparse con que salta una alocución que indica que todos los operadores están ocupados, llegando el caso incluso de que se cuelgue la llamada sin completarse el proceso.

Oficina Municipal de Atención al Ciudadano del centro de Elche, este martes por la mañana / INFORMACIÓN

Así las cosas, la opción que mejor está funcionando es la de la página web que se habilitó para pedir el turno e incluso se ha potenciado un asistente virtual desde un número habilitado de Whatsapp por el que la persona puede llegar al trámite que necesita sólo siguiendo las instrucciones.

Hasta hace días las citas se abrían cada viernes y sólo había posibilidad de reservar a una semana vista, aunque parece que el plazo se está flexibilizando con la pretensión municipal de ampliar progresivamente el margen al detectarse una alta demanda, teniendo en cuenta que se registran de 400 a 500 atenciones diarias en todas las oficinas, destacan a nivel municipal.

Disponibilidad

La OMAC del centro, en Alfonso XII, es de las más frecuentadas y absorbe de las mayores cargas de trabajo. En cuanto a la disponibilidad, para reservar cita para una alta del padrón, por ejemplo, no hay turno hasta el viernes siguiente y sólo quedan libres los últimos cuatro tramos horarios disponibles. Aún y así, se han abierto fechas del lunes al miércoles siguiente, mientras que para tramitaciones que se salgan de cuestiones sobre registro o empadronamiento hay que esperar una media de 10 días.

En otras oficinas la situación es aún peor, como la de Plaza de Crevillent, donde sólo hay disponibilidad a partir del 26 de enero, y solamente tres días. Por lo que se aprecia en las otras seis dependencias que permiten las citas previas hay de uno a tres días por semana habilitados para poder ser atendidos, salvo en La Marina, que es la que mejores condiciones mantiene con hasta cuatro días de atención semanales.

Lejanía

Con ello, ahora se refuerza una casuística que ya se daba y es que los usuarios buscan el centro que mejor se acople a los horarios aunque sea el más lejano, ya que quien tenga mucha prisa tendrá que recorrer hasta 15 kilómetros para ir a la pedanía costera donde hay más margen.

Normalidad paulatina

Cuando las dependencias reabrieron por el ciberataque el pasado 2 de septiembre se realizaron sólo en esa jornada un total de 780 trámites durante la mañana en las oficinas del Centro, Altabix, Francesc Cantó y Plaza de Crevillent, sin contar con las otras diez dependencias, lo que reveló el atasco por días inoperativo el servicio. Entonces las OMAC de El Altet y Torrellano se encontraban en fase de preparación para reabrir y empezaron a operar días después.

La Administración local sigue preparándose tras el caos que desató el ataque informático el pasado 24 de agosto que paralizó la maquinaria municipal, y mantuvo suspendida un mes la tramitación burocrática. Y es que esta situación inesperada conllevó diferentes disfunciones en el sistema, como alertó la oposición en su momento, ya que se dio el caso de trabajadores de varias áreas municipales que no podían fichar a diario, servicios extraordinarios que no se pagaban desde principios de año, expedientes de bonificación acumulados sin tramitar y la centralita del 010, teléfono de información municipal, colapsada. Hasta hace menos de dos meses muchos teléfonos municipales seguían recibiendo mensajes de spam e intentos de estafa.