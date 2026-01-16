Cuatro de cada diez consultas familiares en Elche afectan a la salud mental de menores de 12 años

Cuatro de cada diez consultas atendidas por el Servicio de Atención Psicológica Preventiva a Familias con Menores del Ayuntamiento de Elche están relacionadas con dificultades emocionales y conductuales en niños menores de 12 años. Así lo reflejan los datos recopilados durante los primeros nueve meses de funcionamiento de este recurso municipal, que ponen el foco en un fenómeno cada vez más adelantado en edad: padres desbordados que no saben cómo decir “no”, establecer límites ni ejercer el principio de autoridad, con conflictos que se manifiestan en forma de rabietas intensas, problemas de regulación emocional, uso excesivo del móvil o dificultades escolares.

Este patrón se ha convertido en el principal motivo de consulta del programa gratuito impulsado por la concejalía de Infancia, Familia y Mayores, que desde su puesta en marcha el 28 de marzo de 2025 ha atendido a 219 familias y 472 menores, mantiene el seguimiento activo de 127 familias y ha concedido 76 altas terapéuticas, según el balance presentado este jueves.

Menores cada vez más pequeños

Los responsables del Centro de Terapia Interfamiliar (CTI), entidad que gestiona el servicio, reconocen que el perfil mayoritario de las consultas no coincide con lo esperado inicialmente. “Nosotros antes de empezar el proyecto pensábamos que se iba a llenar de adolescentes”, explicó Claudio Fuenzalida, para añadir que la realidad ha sido otra: el 40% de las familias consulta por problemas con hijos menores de 12 años, frente al 20% que solicita apoyo específico durante la adolescencia.

La concejala Aurora Rodil durante la rueda de prensa de presentación del Servicio de Apoyo Psicológico a Familias de Elche / INFORMACIÓN

Las demandas más habituales están vinculadas a la puesta de límites en edades cada vez más tempranas, con niños de seis o siete años que reaccionan con conductas desproporcionadas ante normas básicas como apagar el móvil, irse a dormir o aceptar un “no”. Un escenario que los profesionales relacionan con cambios sociales, tecnológicos y de conciliación, que han modificado la dinámica familiar y la crianza.

Tipología familiar y crisis vitales

El análisis de los datos revela también qué tipo de familias recurren con más frecuencia al servicio. Las familias nucleares representan el 46% de los casos atendidos, seguidas de las familias separadas o divorciadas (28%), las monoparentales (15%) y otras composiciones familiares (10%), como tutelas ejercidas por abuelos u otros familiares o situaciones de viudedad.

Además de los problemas conductuales en la infancia, un 22% de las consultas están relacionadas con crisis familiares —separaciones, duelos o pérdidas—, mientras que un 17% solicita apoyo para aplicar pautas educativas, una categoría estrechamente vinculada también a la gestión de límites y autoridad parental.

Fuenzalida trasladó una reflexión recurrente en consulta: “Es que los hijos no vienen con un manual bajo el brazo, no sabíamos cómo hacerlo”. Muchas de estas familias, añadió, reconocen que, de haber contado antes con orientación profesional, habrían evitado que el problema se cronificara.

Un recurso preventivo y gratuito

La concejala de Infancia, Familia y Mayores, Aurora Rodil, defendió el enfoque preventivo y comunitario del servicio, nacido —según explicó— de un diagnóstico previo sobre la falta de recursos específicos para abordar la complejidad familiar antes de que derive en patologías graves. “Es un espacio que hemos creado donde las familias pueden ser escuchadas y acompañadas, ante el aumento significativo de conflictos en este ámbito. Hoy podemos decir que este servicio está siendo una herramienta muy valiosa para muchas familias ilicitanas, un proyecto pionero en España y que está en manos de profesionales de la psicología”, afirmó.

El programa combina atención individual, familiar, grupal y comunitaria, con talleres psicoeducativos, terapias multifamiliares y coordinación con centros educativos, servicios sociales y sanitarios. La familia es el usuario principal, no un solo miembro.

El acceso se realiza mediante un formulario en la web municipal, con un primer contacto en un plazo máximo de 15 días. De las 270 familias que solicitaron atención, 51 no acudieron finalmente a la primera cita, una circunstancia que los profesionales atribuyen a la falta de compromiso tras los momentos de crisis, algo habitual también en otros ámbitos terapéuticos.

El servicio atiende asimismo a familias con menores con diagnósticos del desarrollo, como TEA, dejando claro que no se trata de un recurso especializado para tratar el trastorno de forma individual, sino de un apoyo a la dinámica familiar, necesario tanto en estos casos como en cualquier otro.

Con una licitación prevista por dos años prorrogables a otros dos, el Ayuntamiento confía en consolidar este recurso más allá del actual mandato. Para Rodil, el objetivo es claro: intervenir antes, cuando los problemas aún son reversibles, y reforzar unas familias que, subrayó, son la base de una sociedad más sana y equilibrada.