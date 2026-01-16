Santa Pola desatasca la piscina y permitirá una residencia de deportistas de hasta cinco plantas

Santa Pola da otro paso en firme para desatascar la piscina, uno de los proyectos que más quebraderos de cabeza ha venido dando al Ayuntamiento en las últimas décadas. El pleno aprobó esta semana el estudio de detalle sobre la parcela de equipamiento deportivo, ubicada en la avenida de Albacete número 6, y a escasos metros del centro de salud, que alberga la piscina municipal y lo que será el futuro complejo.

El equipo de gobierno (PP) trasladó este viernes que no se ha recibido ninguna alegación a esta propuesta que, básicamente, servirá para cambiar las particularidades de la parcela con tal de que el edificio pase de tres plantas que permitía el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2008 a cinco alturas ahora, con el mismo volumen de edificabilidad. Todo con la vista en la construcción de una futura residencia para deportistas en vista de que la villa marinera cada año ha ido consolidando más la oferta deportiva e incluso desestacionalizándola.

Fue ya en el pleno de noviembre cuando el Ayuntamiento aprobó que se admitiera a trámite la iniciativa privada de una mercantil para finalizar y mejorar la piscina municipal, paralizada desde hace años, e incorporar en la misma parcela una residencia exclusiva para deportistas con más de 70 habitaciones.

Concesión

Entonces el equipo de gobierno valoró la trayectoria de 70 años en el sector de la construcción de la empresa solicitante, ASCH Infraestructuras y Servicios, y José Pedro Martínez, edil de Hacienda, explicó que valorar esta propuesta suponía la culminación a muchos meses de trabajo. Entonces se habló de un proyecto de concesión a largo plazo mediante el cual se terminará la piscina tal y como estaba prevista, pero, además, añadiendo la vertiende del alojamiento. El Ejecutivo local trasladó que les generaba confianza el estudio de mercado que ha realizado la citada mercantil al haber muchos deportistas europeos que acuden a entrenar a Santa Pola.

Es más, desde el equipo de gobierno pusieron sobre la mesa que la salida sería un uso público pero de gestión privada. Los populares mantienen que las piscinas, en general, "no son rentables" y que los ayuntamientos tienen que aportar dinero todos los años, con lo que creen que la mejor opción es que la localidad aporte el suelo "y la instalación que se va a restaurar, pero su mantenimiento no gravará las arcas municipales”.

Exposición pública

Para que el proyecto siga adelante saldrá por 30 días a exposición pública el citado estudio de viabilidad y el proyecto presentado por la empresa, que, según el equipo de gobierno, "ha cumplido escrupulosamente todo lo que le hemos pedido". Avanzan a nivel municipal que ya se está redactando el pliego que fijará la concesión con el apoyo de una consultora externa "para tener bien atado un expediente tan complejo”.

Pleno en el que se ha aprobado el estudio de detalle de la piscina de Santa Pola / INFORMACIÓN

Requisitos

La alcaldesa, Loreto Serrano, apunta que los requisitos para el uso de la piscina vendrán reflejados en el pliego de condiciones para la licitación de las obras, siendo el más imprescindible que el uso de la piscina sea público.

La licitación para la construcción estará basada en el proyecto presentado por la empresa interesada, que propone un complejo formado por residencia de deportistas con piscina, gimnasio, sauna, restaurante y otras instalaciones, y al proceso se podrán presentar todas las compañías interesadas en asumir esta obra, además de la futura gestión del complejo con las normas que plantee el ayuntamiento.

Pleitos

Fue en la primavera de 2023 cuando el Ayuntamiento rescató el complejo deportivo con piscina cubierta para reflotarla por más de tres millones de euros, según las primeras estimaciones y sin que ahora haya trascendido la inversión actual que se baraja. Entonces la Administración local consiguió tener vía libre para rehabilitar el inmueble tras años de pleitos y casi tres lustros de abandono, y en aquella fecha señalaba que se estaban preparando los pliegos para redactar el proyecto con el que se finalicen las obras que las empresas dejaron a medias.

El Consistorio ha podido tomar las riendas después de haber pagado los más de 1,5 millones que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana le exigía para liquidar el contrato por los trabajos ejecutados por el conjunto de mercantiles que, a cambio de las obras, iban a gestionar el espacio por varias décadas.

La localidad dejó atrás un litigio que se inició hace más de una década entre el Ayuntamiento y las empresas que se alargó con varios recursos. Las obras se paralizaron en 2009, cuando una de las mercantiles que formaban la UTE entró en concurso de acreedores. No fue hasta 2013 cuando la Administración decidió rescindir el contrato, con lo que esos cuatro años supusieron en cuanto a la situación de desgaste del inmueble.

Incluso al principio del proceso judicial el magistrado del juzgado de Elche apuntó que la Administración «incurrió en negligencia, a la vista de la tardanza en hacer los debidos requerimientos a la entidad concesionaria y tardar más de seis años, desde la fecha en que tuvo conocimiento de la paralización de las obras, en resolver el contrato».

Instalaciones

El megaproyecto original estaba consignado en 4,7 millones con piscina de 25 metros, balneario, cafetería y hasta escuela infantil. Una promesa que quedó reducida a un espacio cerrado y ruinoso que ningún vecino ni vecina ha podido disfrutar en todo este tiempo, excepto los gatos que han ido deambulando durante el día entre montones de escombros y material de obra, que durante años quedó sobre la zona y que nunca se utilizó para culminar unas instalaciones que estaban ya al 82% de ejecución cuando se paralizaron.