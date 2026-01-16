El PP de Elche carga contra que España financie trasvases en Marruecos mientras recorta el Tajo-Segura

El Partido Popular de Elche denunciará en el próximo Pleno municipal lo que considera un doble rasero del Gobierno de España en materia hídrica, al financiar infraestructuras en Marruecos —incluidos trasvases entre cuencas— mientras mantiene los recortes al Trasvase Tajo-Segura, una situación que, según los populares, supone un ataque directo a la agricultura ilicitana y al conjunto del sureste español.

La iniciativa, presentada por el Grupo Municipal del PP, llega tras conocerse que en la Declaración Conjunta firmada en la última Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos, celebrada el pasado mes de diciembre, el Ejecutivo español adquirió el compromiso de respaldar económicamente proyectos hidráulicos en el país norteafricano, incluyendo expresamente transferencias entre cuencas.

Críticas al acuerdo con Marruecos

El portavoz municipal del Partido Popular, Juan de Dios Navarro, ha sido especialmente crítico con esta decisión y ha advertido de la incoherencia que supone apoyar este tipo de infraestructuras fuera del país mientras se limita el acceso al agua en territorios deficitarios. “Estamos ante un doble rasero intolerable: se recorta el Trasvase Tajo-Segura, se castiga al campo valenciano y, al mismo tiempo, se destinan recursos públicos a financiar trasvases en Marruecos”, ha afirmado.

Desde el PP recuerdan que Marruecos es un competidor directo del sector agrícola ilicitano en los mercados europeos y que sus productos acceden con menores exigencias sanitarias y medioambientales, lo que, a su juicio, agrava la situación del campo local. En este contexto, Navarro ha señalado que esta financiación supone “apuntalar con dinero español a quien compite de forma desleal con nuestros agricultores”.

Un pleno reciente celebrado en Elche / Matías Segarra

Elche y Alicante, en el punto de mira

La moción municipal también pone el foco en lo que los populares califican como un abandono continuado de la provincia de Alicante por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. En el texto se enumeran los recortes históricos al Trasvase Tajo-Segura, la escasez de inversiones estatales y el bloqueo de infraestructuras estratégicas para Elche, como la Ronda Sur o la conexión ferroviaria con el Parque Empresarial.

“No sólo nos niegan el agua y nos sitúan a la cola de las inversiones, sino que además financian al principal competidor del campo de Elche. El Ayuntamiento no puede mirar hacia otro lado”, ha subrayado el portavoz popular, quien considera que esta política supone un castigo sistemático a la Comunitat Valenciana y, especialmente, a la provincia de Alicante.

Exigencias al Gobierno central

A través de esta iniciativa, el Partido Popular pedirá al Pleno que exija al Gobierno de España un compromiso firme de no destinar fondos públicos a proyectos hidráulicos en Marruecos que incluyan transferencias entre cuencas o que puedan mejorar la posición competitiva de la agricultura marroquí frente a la española.

Asimismo, la moción plantea respaldar las acciones que impulsen la Generalitat Valenciana, las comunidades de regantes y las asociaciones agrarias en defensa del sector, además de reclamar un Pacto Nacional por el Agua, consensuado con comunidades autónomas, entidades locales y sectores afectados, que garantice recursos suficientes desde la solidaridad y la cohesión territorial.

El texto también insta al Ejecutivo central a impulsar una Red Estratégica del Agua para la Comunitat Valenciana, entendida como un conjunto de infraestructuras, inversiones y sistemas de planificación que refuercen la seguridad hídrica y aseguren el futuro del sector agrícola en el territorio.

La propuesta será debatida en el próximo Pleno del Ayuntamiento de Elche, donde el PP espera recabar el apoyo del resto de grupos municipales ante lo que consideran un agravio continuado al campo ilicitano.