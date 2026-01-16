Héctor Díez inicia su carrera como alcaldable del PSOE en Elche y estrena logo

Héctor Díez ha comenzado oficialmente su camino hacia la Alcaldía de Elche. El portavoz del grupo municipal socialista y vicesecretario general del PSOE ilicitano se presentará este 31 de enero ante la militancia en un acto que va mucho más allá de una convocatoria orgánica, ya que será la escenificación del primer movimiento claro del socialismo local en clave electoral de cara a los comicios de 2027.

El encuentro, que tendrá lugar en la sede del PSOE en General Cosidó, servirá para que Díez traslade a militantes y simpatizantes su voluntad de concurrir a las primarias en cuanto la dirección federal apruebe el calendario del proceso.

Oposición

El gesto no es menor. En un contexto de oposición municipal y tras un ciclo político complejo para los socialistas, tras la crisis interna del partido por el 'Caso Cerdán', y cuando se cumplen días de la marcha oficial del ex alcalde Carlos González como concejal, Díez opta por adelantar tiempos y asumir el liderazgo interno con el aval de la ejecutiva local, del grupo municipal y de referentes históricos del partido, incluidos exalcaldes. El movimiento busca cohesionar al partido, activar a la militancia y empezar a construir un proyecto reconocible y competitivo frente al actual gobierno de PP y Vox.

Desde el entorno socialista se subraya que el encuentro del día 31 marca el inicio de un “camino compartido” con la militancia, una idea que conecta con la necesidad del PSOE de recomponer vínculos de base y reforzar su identidad local tras la pérdida de la Alcaldía en mayo de 2023 pese a haber sido la fuerza política más votada.

El paso adelante del portavoz socialista llega con antelación suficiente para trabajar el relato, el proyecto y la estructura electoral, una carrera que, aunque larga, ya ha comenzado. Fue hace semanas cuando ya se perfiló el candidato justo en la convocatoria que hizo el PSOE a los periodistas el pasado 27 de diciembre, en plena campaña navideña, cuando el ex regidor, Carlos González, anunció que daba un paso atrás como concejal, después de haber sido criticado por el bipartito por su poca participación como edil, y señaló a Díez como el "nuevo liderazgo del proyecto socialista".

El partido presentó este viernes la marca del candidato con un logo minimalista con el que intenta reforzar su identidad visual. Eso sí, predominan las iniciales de Héctor Díez, por encima de su nombre y el puño y la rosa, con una tipografía con una flecha que hace un guiño al "avance" que esperan traer a la ciudad si llega a coger la vara de mando.

Logo que presenta la candidatura de Héctor Díez a la Alcaldía de Elche / INFORMACIÓN

Lo que resulta curioso también es que hay un juego de colores entre el rojo (color corporativo del partido) y el verde, con lo que se podría hacer una doble lectura, que podría ser el refuerzo del carácter municipalista así como la apuesta por políticas verdes para cumplir con la agenda 2030, aunque los socialistas no han entrado a valorar el sentido que tiene esta decisión gráfica.