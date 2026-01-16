Un nuevo sistema informático agilizará el mantenimiento de las instalaciones deportivas de Elche

Un software para "reducir la improvisación" a la hora de atender las necesidades de las instalaciones deportivas. El Ayuntamiento de Elche da un salto tecnológico para mejorar el control en los pabellones de la ciudad en vista de la ampliación de servicios dirigidos a clubes y entidades. Desde la concejalía de Deportes confían en el que el nuevo sistema de gestión integral permitirá ordenar, planificar y profesionalizar todo el trabajo que hay puertas para adentro en la red de espacios públicos.

Según el edil del área, José Antonio Román, el departamento gestiona actualmente un volumen de equipamientos, actividades y servicios muy superior al de etapas anteriores, con lo que entendían que era necesario dar un salto cualitativo en los sistemas de trabajo, adaptándolos a la dimensión real de los recursos que se ofertan, teniendo en cuenta que se sumarán en el corto-medio plazo nuevas infraestructuras en Puertas Coloradas así como el nuevo pabellón adaptado junto a l'Aljub que debería abrir en marzo, si no hay más cambio de fechas.

El programa, que no va destinado a las reservas de los particulares ni clubes, si no que es de uso interno para el personal técnico y de mantenimiento, permitirá gestionar de forma estructurada los mantenimientos preventivos y correctivos, las incidencias, los equipos, las herramientas, los repuestos, la documentación técnica y los informes, además de contar con paneles de control que facilitan la toma de decisiones con criterios técnicos y datos objetivos.

La piscina del pabellón municipal Esperanza Lag de Elche. / INFORMACIÓN

Román ha destacado que uno de los objetivos principales de esta implantación es mejorar la planificación con tal de evitar al máximo ciertas situaciones urgentes, todo en aras de mejorar la eficiencia, con lo cual la justificación del bipartito de PP y Vox es dotar al servicio de una gestión moderna, planificada y transparente, acorde al crecimiento del deporte municipal.

Lo cierto es que este instrumento podría beneficiar al Ayuntamiento ante complejidades a las que se ha tenido que enfrentar en los últimos tiempos como los problemas de personal, por bajas médicas y contratos que no se renuevan, como han venido alertando los propios trabajadores y trabajadoras y los sindicatos. El pasado octubre los propios empleados municipales llegaron a hablar de “caos” y deterioro de los servicios públicos, mientras que el Ejecutivo local entonces confiaba en que las 16 vacantes que había en ese momento se fueran cubriendo y en que tuviera efectos el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Humanos.

Queda por ver si esta nueva forma de planificación podría tener un impacto en los horarios de los entrenamientos de los clubes después de que saltara recientemente la polémica por los recortes con el tiempo para los clubes.

Menos tiempo

Se avisaba hace días a través de una circular que con la implantación de la jornada de 35 horas semanales del personal municipal, se habían tenido que ajustar con carácter provisional las franjas en los entrenamientos de temporada, en horario de tarde, asignados a cada club. Se matizaba desde el Consistorio que la modificación de los mismos se había realizado respetando los días de entrenamiento y únicamente se había ajustado la duración y la finalización de los entrenamientos, todo con efectos desde este pasado lunes. A nivel municipal defendieron que se estaba trabajando para restablecer los horarios que tenían asignados a la mayor brevedad posible.

Malestar

Empleados municipales y sindicatos reprobaron que se utilice como “excusa” la jornada de 35 horas que, aunque oficialmente se aprobó el año pasado, se viene aplicando de facto desde hace años, incluso con un protocolo de flexibilidad horaria autorizado por una instrucción municipal en 2016, que permitía 15 minutos de cortesía a la entrada y otros tanto a la salida, lo que, a efectos prácticos, ya suponía esa jornada de 35 horas. De ahí que desde CC OO, por ejemplo, tachasen de “barbaridad” que se ponga el foco en eso, cuando, además, desde esta organización sindical lo que denuncian es que se están cambiando horarios de la plantilla sin pasar por mesa de negociación, algo que también lamentaron desde el Sindicato Independiente-USO (SI-USO)

El exterior del pabellón, con una grúa. / ÁXEL ÁLVAREZ

Si bien desde el equipo de gobierno sostienen que los trabajadores de las instalaciones deportivas no han visto modificado su horario, salvo alguna excepción que ha sido voluntariamente, y por necesidades del servicio. De igual forma, confirmaron que se está barajando la posibilidad de contar con una empresa que pueda realizar el servicio de cierre de la instalación por la noche, de manera que se puedan ampliar los horarios de las instalaciones, respetando el horario de los trabajadores, que son 35 horas a la semana.