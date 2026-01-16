Nueva tala preventiva de un gran pino en la ladera del Vinalopó en Elche

La ladera del río Vinalopó, a la altura del puente de la Virgen, frente a la sede central de Correos en Elche, era escenario este viernes por la mañana de un amplio operativo municipal para la tala y retirada de un pino de grandes dimensiones, que podría estar en torno a los 20 metros de altura. La intervención obligó a acordonar la zona y a regular el tráfico, mientras una grúa de gran alcance y varios operarios trabajaban durante horas para desmontar el árbol por partes.

Según explicó a INFORMACIÓN el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, se trataba de un ejemplar con "riesgo inminente de caída, ya que sus raíces no estaban bien ancladas al talud". Se trata del tercer pino que se tala en pocos meses en este tramo y en este lado de la ladera del río, donde además está previsto ejecutar una rampa de acceso al cauce, tal y como informaba este diario el pasado verano.

El gran porte del pino hizo que los trabajos se prolongaran varias horas para su retirada completa / INFORMACIÓN

Entorno inadecuado y antecedentes

La actuación de este viernes, como las otras realizadas hace unos meses, se amparan en informes técnicos que recomiendan la tala de ejemplares situados junto al Passeig de la Joventut para “evitar su vuelco incontrolado”. El problema detectado no es puntual ni consecuencia de episodios meteorológicos extraordinarios, sino que responde a un entorno inadecuado, tanto por la naturaleza del suelo como por décadas de podas sin respetar el comportamiento natural de esta especie en zonas de fuerte pendiente. Los técnicos municipales destacan que buena parte de los pinos "presentes en la ladera responden a este patrón de desarrollo”.

El informe técnico y la decisión

En el caso concreto de estos pinos evaluados junto al puente de la Virgen, el dictamen fue concluyente. “Estos pinos evaluados presentan indicios de vuelco, presentando uno de ellos posibilidad de fractura al estar siendo sometido a la sobrecarga que supone tener apoyado al colindante”, recoge el documento municipal. Con estas premisas, la recomendación fue clara: la tala preventiva.

En el caso de los dos pinos talados anteriormente, el informe precisaba además que la localización de los árboles coincidía con el proyecto de creación de un nuevo acceso en rampa desde el Passeig de la Joventut al tramo del río comprendido entre el puente de Santa Teresa o de la Virgen y la Fundación Salud Infantil, como continuación de trabajos anteriores.

Evaluación visual y riesgo futuro

Los técnicos municipales recuerdan que en otros pinos de la ladera, con características similares, se han producido fracturas y vuelcos de forma habitual, lo que ha motivado talas anteriores. Por ello, no solo se teme la posible caída sobre zonas con alta afluencia de personas, sino también la idoneidad de mantener árboles que pueden convertirse en un problema mayor a medio plazo.

En la zona hay otro pinos de gran porte / INFORMACIÓN

Se trata de un problema recurrente en toda la ribera del Vinalopó con esta especie y remite a numerosos antecedentes desde 2017 hasta 2024, con pinos semivolcados y talas en distintos tramos de la ladera oeste, entre los puentes del Ferrocarril, Altamira, Canalejas, la Virgen y la Pasarela Pintor Vicente Albarranch.

La evaluación se realizó mediante inspección visual, analizando el estado fisiológico y estructural de los ejemplares, su inclinación y la placa de anclaje. El documento recuerda que “las inclinaciones son anomalías de aquellos árboles que presentan el fuste dirigido con cierto ángulo de desviación con respecto al eje vertical” y que pueden originarse por la búsqueda de luz o por fallos radiculares en terrenos inestables, como terraplenes. Aunque un árbol inclinado no siempre supone un riesgo, el informe advierte de que el peligro aumenta cuando la inclinación se produce en sentido contrario a los vientos dominantes, incrementando la posibilidad de fallo del tronco o de las ramas por torsión.