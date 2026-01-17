Santa Pola recupera patrimonio arqueológico y Elche espera con El Castellar

Mientras Santa Pola ha arrancado 2026 con una de las mayores apuestas patrimoniales de su historia reciente, en Elche algunos de sus enclaves arqueológicos más valiosos, y fuera de La Alcudia, siguen siendo grandes desconocidos pese al interés científico, como es el caso del yacimiento de El Castellar de la Morera, del que sólo se ha excavado apenas un 1% sin que haya a la vista un intento de volver a actuar sobre el lugar, y es que todo apunta a que la orografía del terreno puede llegar a ser un factor determinante a la hora de pensarse en explorar este recurso patrimonial ya que hasta la fecha todos los esfuerzos se han puesto sobre el parque arqueológico donde se halló la Dama de Elche, mucho más accesible y con potencial.

En la villa marinera, si bien, la apuesta por la recuperación del patrimonio está descentralizada con dos proyectos largamente anunciados, pero hasta ahora sin ejecutar: la recuperación de los pabellones de la Guerra Civil situados junto al faro y la puesta en valor del yacimiento de La Picola. Ambas actuaciones, financiadas con más de 1,5 millones de euros procedentes de fondos europeos, suponen la mayor intervención arqueológica y patrimonial que se recuerda en Santa Pola y aspiran a convertirse en nuevos reclamos culturales y turísticos en el plazo de un año.

Vista de los pabellones de la Guerra Civil desde el camino del faro de Santa Pola / AXEL ALVAREZ

Guerra Civil

El primero de esos proyectos ya es una realidad. A comienzos de esta semana se planificó el inicio de las obras para rehabilitar los antiguos pabellones de la Guerra Civil, dos construcciones levantadas durante la Segunda República que hasta ahora permanecían en estado ruinoso, cubiertas de grafitis y sin techumbre tras el derribo parcial realizado años atrás por motivos de seguridad. La actuación, licitada por cerca de 400.000 euros, permitirá convertir estos espacios en un centro de interpretación del patrimonio defensivo y militar del litoral comprendido entre el Cabo y la sierra, así como poner de relieve los valores culturales que tiene la localidad.

Antes de llegar a esta fase, el enclave fue objeto de una exhaustiva prospección arqueológica en 2024 sobre una superficie de unos 5.000 metros cuadrados. Los trabajos, coordinados por el arqueólogo Felipe Mejías, permitieron documentar el uso y ocupación de las estructuras durante la contienda, todo a través de técnicas de fotogrametría que han generado recreaciones digitales en 3D. Estas imágenes servirán como base para la futura musealización y para la divulgación de cómo eran los espacios donde los soldados dormían, cocinaban o se organizaban.

Munición

Durante las prospecciones se localizaron restos de munición, tanto percutida como sin percutir, además de medicamentos y pomadas de uso habitual entre los militares, materiales de estudio valiosos que han sido también recogidos en un documental del Museo del Mar. A finales de 2025 se llevó a cabo una segunda campaña para ampliar el conocimiento sobre otras estructuras defensivas del entorno. Según explica María José Cerdá, directora del museo, estos estudios no solo permiten avanzar en la interpretación histórica, sino también generar reservas arqueológicas que protejan la sierra frente a futuras intervenciones urbanísticas.

Prospecciones del investigador Felipe Mejías en los pabellones de la Guerra Civil, / INFORMACIÓN

Las obras actuales, financiadas a través del Plan de Sostenibilidad Turística, se centran en la consolidación arquitectónica, lo que supone desde la limpieza integral, reparación de patologías estructurales, colocación de nuevas cubiertas, eliminación de filtraciones hasta la dotación de servicios básicos como baños y punto de recepción de visitantes. La idea es que, una vez rehabilitados, los pabellones se conviertan en espacios de carácter pedagógico, pensados para visitas guiadas, conferencias y encuentros vinculados al patrimonio, más allá de que en un futuro se decida o no incorporar otros usos como el de albergue, una idea que no está nada clara y que será una decisión política que se adoptará con posteridad, indican desde el museo.

Restos

Paralelamente, Santa Pola prepara la puesta a punto del yacimiento de La Picola, un enclave ibérico y romano clave para entender el origen portuario del municipio. Hace meses el Ayuntamiento recibió una subvención de 1,25 millones de euros para vallar el perímetro de este sector histórico, limpiar la parcela de 10.000 metros y acondicionarla así como acometer una excavación integral y consolidar las estructuras.

También está previsto incorporar toldaje para el visitante así como pasarelas por las que puedan transitar los ciudadanos. El objetivo sería poner en valor el lugar, culminando el proceso con la musealización, como sucedió con el Portus Ilicitanus, para que pueda incorporarse como recurso patrimonial abierto a las visitas guiadas. En estos momentos está pendiente que se licite el proyecto, que se desarrollaría a lo largo de entre seis y nueve meses y la vista está puesta en que se ejecuten las actuaciones a lo largo de 2026. Este sería un paso más allá después de que hace dos años se completase la redacción del plan director para proteger el yacimiento como Bien de Interés Cultural (BIC).

En Elche el potencial arqueológico también es singular, especialmente en La Alcudia donde hace escasos tres meses se logró documentar por primera vez la secuencia integral de ocupación del histórico enclave de Ilici, desde el siglo IV a.C., en plena época ibérica, hasta la contemporaneidad. Si bien, a varios kilómetros de distancia persiste el yacimiento de El Castellar de la Morera, en una de sus cotas más altas, junto al pantano, que permanece prácticamente inédito. Pese a su interés científico, como reconocen los arqueólogos, solamente se ha excavacado una ínfima parte y desde 2022 no se ha vuelto a intervenir sobre el terreno.

Subvención

La última actuación se llevó a cabo gracias a una subvención de la Conselleria de Cultura y tuvo un objetivo muy concreto, que fueconsolidar y proteger lo ya excavado. Según explica el arqueólogo municipal, Víctor Cañavate, aquella intervención permitió concluir una estancia que había quedado inacabada en campañas anteriores, en el edificio suroeste del recinto, además de mejorar el estado general de conservación. «No se trataba de abrir más superficie, sino de asegurar lo existente·, señala.

El Castellar es un yacimiento complejo y de ocupación intermitente. Durante siglos se interpretó como romano y fue asumido por la historiografía tradicional hasta bien entrado el siglo XX. No fue hasta los años 80 cuando los estudios sistemáticos comenzaron a revelar una secuencia mucho más rica, con materiales de la Edad del Bronce, abundante cerámica islámica y algunos vestigios romanos.

Más sombra para el Portus Ilicitanus Cinco años después de que el Ayuntamiento de Santa Pola abriera al público con visitas guiadas el Portus Ilicitanus como museo al aire libre, el Museo del Mar anuncia que hay pendiente un proyecto estimado de 150.000 euros, a expensas de salir a licitación y que podría acometerse en los siguientes meses, para crear una estructura de protección sobre el perímetro del edificio del siglo I que se halló en el lugar, así como la instalación de toldaje para hacer más amena la recepción de visitantes. La consolidación del yacimiento fue posible a través de los fondos Feder para visibilizar un enclave descubierto en 1982 mientras se desarrollaba una promoción inmobiliaria.

Las campañas más relevantes se desarrollaron entre 2007 y 2010, impulsadas por el MARQ y la Universidad de Alicante, bajo la dirección científica de Sonia Gutiérrez Lloret y Pierre Guichard. Aquellos trabajos documentaron un gran recinto amurallado y dos edificios principales de época islámica, uno de carácter doméstico y otro de planta rectangular con patio central, interpretado como una posible alcazaba.

Excavaciones en la alcazaba del Castellar de la Morera en 2009 / INFORMACIÓN

El enclave fue definido como un asentamiento fortificado en altura de finales del siglo X o comienzos del XI, vinculado al control del territorio y de los recursos del Camp d’Elx. Pese a este potencial, no hay prevista a corto plazo una excavación extensiva. Cañavete recuerda que excavar es un proceso irreversible y que sin un proyecto científico sólido y financiación suficiente, ampliar las intervenciones carece de sentido.

Dificultad logística

A ello se suma la dificultad logística, ya que el acceso es complejo y cualquier actuación requiere una infraestructura costosa. Gutiérrez reconoce que durante las excavaciones los materiales se tuvieron que extraer en helicóptero y que el equipo permanecía toda la jornada allí porque era inviable hacer paradas y volver al lugar en el mismo día. Por eso, la estrategia actual se centra en el mantenimiento, la conservación y la divulgación, con una senda señalizada y paneles informativos que permiten al visitante comprender el valor del lugar sin intervenirlo.