Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub

El bipartito del Ayuntamiento de Elche ultima el proyecto definitivo para la reordenación del tráfico en el entorno del centro comercial de l’Aljub, con la intención de iniciar la licitación de las obras en febrero mismo. Actualmente, el expediente se encuentra en fase de subsanación, tras las observaciones realizadas por los técnicos municipales a la empresa encargada de redactar el plan, que entregará la versión final en pocos días, después de hacer una primera presentación los primeros días de enero.

La actuación pretende descongestionar una de las zonas más críticas de la ciudad, afectada por la convergencia de entradas y salidas de la rotonda de l’Aljub y el aumento de tráfico provocado por el nuevo pabellón inclusivo, cuyo arranque de actividad será en marzo y que no cuenta con aparcamiento subterráneo propio.

El concejal de Movilidad, Claudio Guilabert, destacó hace unas semanas que el proyecto no solo busca aliviar las retenciones crónicas, sino también ofrecer una solución estructural a largo plazo. «No estamos hablando de un parche, es un estudio en profundidad, vamos a conocer la situación actual del tráfico y también las previsiones a futuro», señaló Guilabert, insistiendo en que la actuación se centra en analizar los flujos actuales y los futuros, considerando tanto el tráfico privado como el transporte público, el acceso de ambulancias y los desplazamientos de los usuarios del centro comercial.

Nuevos accesos

Entre las medidas contempladas, destacan dos nuevos accesos al centro comercial desde la Ronda Oeste: uno próximo a la rotonda que conecta con la N-340 y la Ronda, donde se encuentra un restaurante oriental, y otro a mitad del parking del centro comercial. Estas salidas permitirán distribuir mejor los vehículos que acuden al l’Aljub, evitando que toda la carga de tráfico se concentre en la rotonda principal, especialmente durante los fines de semana y los días de eventos deportivos o culturales. Además, el proyecto incluye la semaforización de la rotonda de Bomberos, una intervención que busca mejorar la seguridad vial y coordinar los flujos de vehículos que acceden y salen de la zona.

Tráfico en la rotonda de L'Aljub / Áxel Álvarez

El plan también contempla la apertura de un nuevo vial en la calle Redován, que permitirá desviar parte del tráfico hacia la Ronda Sur y la carretera de Crevillente (N-340), ofreciendo rutas alternativas y reduciendo la congestión en la zona central. Esta actuación se complementa con la señalización de la calle Chile, que se habilitará como acceso secundario para mejorar la orientación de los conductores y optimizar la movilidad en el área comercial. «Proponemos abrir un nuevo vial que dé acceso a la carretera de Crevillente para aquella gente que no quiera ir a l’Aljub, evitando acceder a su rotonda», explicó el edil Guilabert.

La intención es equilibrar la carga de tráfico, especialmente en horas punta, y garantizar la seguridad de peatones y vehículos. La intervención se suma a otras mejoras de señalización en la calle Rojales y la avenida de la Libertad, que son vías de acceso secundarias, pero esenciales para la redistribución de los flujos.

Pabellón inclusivo

Otro de los puntos clave del proyecto es la capacidad de aparcamiento, un aspecto crítico con la apertura del nuevo pabellón con aforo para 3.000 personas. Aunque se estudia la creación de un nuevo estacionamiento en solares municipales -uno ya ha sido adaptado recientemente en un terreno privado-, la solución principal sería la ampliación en altura del parking al aire libre del centro comercial de l’Aljub, sobre suelo de propiedad municipal. Guilabert aclaró que no se contemplan expropiaciones, sino actuaciones compatibles con los terrenos existentes, para evitar conflictos con los vecinos y mantener la funcionalidad de los espacios públicos.

La reordenación también permitirá mejorar la fluidez del tráfico hospitalario, ya que el nuevo vial conectará con la N-340 facilitando los desplazamientos de ambulancias y vehículos de emergencia. Esta medida busca garantizar que la movilidad en la zona no se vea afectada por los eventos en el centro comercial o el pabellón, combinando planificación urbana y seguridad vial. Además, el proyecto integrará un análisis exhaustivo del volumen actual de tráfico y proyecciones futuras para garantizar que las soluciones planteadas sean sostenibles a largo plazo.

Elche avanza hacia una movilidad más sostenible y ordenada, integrando nuevas infraestructuras, señalización, semaforización y optimización de aparcamientos / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

Gestión integral

El plan refleja la apuesta del bipartito por una gestión integral del tráfico en uno de los nudos más congestionados de Elche. La actuación no solo aliviará las retenciones crónicas, sino que anticipará los impactos de nuevas infraestructuras, ofreciendo una solución definitiva y estructural que evite improvisaciones y ajustes temporales. Guilabert recordó en su momento que la planificación se realiza con criterios técnicos y estudiando los flujos diarios y puntuales, de manera que la zona quede preparada para los próximos años sin necesidad de intervenciones adicionales.

El proyecto definitivo se espera para febrero de 2026, cuando el Ayuntamiento prevé iniciar la licitación de las obras, con el objetivo de que los trabajos comiencen en el primer semestre del año, coincidiendo con la plena operatividad del pabellón y con la garantía de que el tráfico se gestione de forma eficiente, segura y ordenada. La intervención integral busca resolver problemas históricos de movilidad y estacionamiento, ofreciendo un modelo replicable de planificación urbana que sirva de referencia para otros puntos críticos de la ciudad.

Con estas medidas, Elche avanza hacia una movilidad más sostenible y ordenada, integrando nuevas infraestructuras, señalización, semaforización y optimización de aparcamientos, mientras se protege la seguridad de peatones y vehículos. El bipartito insiste en que la actuación será una solución estructural y duradera, destinada a modernizar la gestión vial de la ciudad y mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes del entorno de l’Aljub.