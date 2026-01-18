Cita con la diversidad y la inclusión en el Pantano de Elche

Más de 130 personas se han dado cita este domingo en el Pantano de Elche para participar en una ruta de senderismo organizada por Àmunt – Amics de les Muntanyes, la Gastronomia i la Cultura, una asociación LGTBIQ+ que promueve el ocio saludable, la convivencia y la visibilidad del colectivo en entornos naturales y culturales.

La actividad ha recorrido el entorno natural ilicitano para poner en valor uno de los espacios paisajísticos más emblemáticos del municipio y demostrar que la naturaleza también es un lugar de encuentro, diversidad y respeto. La elevada participación refleja el crecimiento de este tipo de iniciativas y la necesidad de espacios seguros y abiertos para las personas LGTBIQ+ y sus simpatizantes, según apuntan desde la organización.

Algunos de los participantes en la ruta de la asociación Àmunt. / @alexonline.es

Àmunt es una asociación LGTBIQ+ que desarrolla su actividad en las provincias de Valencia, Alicante, Murcia y Albacete, y organiza quedadas de todo tipo: senderismo, carreras de obstáculos, deportes de agua como rafting y kayak, retiros espirituales, acampadas, escape rooms, actividades culturales, catas de vino, visitas guiadas a museos y castillos, así como encuentros para familias diversas LGTBIQ+ con padres, madres e hijos.

La ruta, por las pasarelas del pantano. / @alexonline.es

Desde la asociación destacan la importancia de visibilizar al colectivo LGTBIQ+ en espacios públicos y naturales, rompiendo estereotipos y fomentando una convivencia real, sana y diversa, más allá de los entornos urbanos habituales.

Con poco más de un año de historia, Àmunt ya cuenta con una comunidad con más de 500 miembros a través de Whatsapp, lo que la convierte en uno de los referentes de ocio inclusivo en la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete, apostando por actividades que unen deporte, cultura, naturaleza y diversidad.

Otro momento de la ruta. / @alexonline.es

Unas actividades a la que también se suman jornadas de divulgación para dar a conocer las distintas realidades que afectan a los miembros del colectivo.