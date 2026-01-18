Detenido en Elche un prófugo reclamado en Francia por agresión sexual a menores

Tenía un largo historial delictivo en Francia por abusos sexuales a menores y, además, había huido de la justicia del país galo. Sin embargo, parece que no contaba con que ir a la Comisaría de la Policía Nacional de Elche para realizar una serie de trámites administrativos podía acabar poniendo fin a su fuga, hasta el punto de que el hombre, de 37 años y sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición (OEDE) emitida desde octubre por las autoridades francesas, acabó arrestado por los agentes.

La Comisaría de la Policía Nacional de Elche, en una imagen de archivo. / INFORMACIÓN

Trámites administrativos

La detención tuvo lugar cuando el varón cuando acudió a dependencias policiales a realizar una serie de trámites administrativos. Fue entonces cuando las Policía Nacional pudo comprobar que constaba esta orden de búsqueda. Los hechos por los que era reclamado, por un delito sexual contra menores, fueron cometidos el pasado año fueron cometidos el pasado año. No obstante, según indican desde el Cuerpo Nacional de Policía, se le imputan otros hechos similares cometidos entre los años 2017 y 2021 en la localidad francesa de Montreuil, y que llevan aparejada la pena de 20 años de privación de libertad.

Coches de la Policía Nacional estacionados junto a la Comisaría de Elche, en una imagen reciente. / Áxel Álvarez

Desde octubre

Al parecer, el fugitivo había huido de la justicia de Francia tras cometer una agresión sexual el pasado mes de octubre de 2025. Las investigaciones llevadas a cabo en los días siguientes para su localización determinaron que el arrestado había huido de la justicia de Francia tras cometer los hechos y que, además, era el autor de otras agresiones sexuales cometidas entre los años 2017 y 2021. De ahí que las autoridades francesas emitieran la Orden Europea de Detención para Extradición. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, órgano encargado de realizar los trámites para su posterior extradición.

Control de la Policía Nacional en un camino rural de Elche / INFORMACIÓN

Otro reclamado en Francia

En el primer semestre del año pasado los agentes de la Policía Nacional también detuvieron en Elche a otro hombre, en este caso de 29 años, que estaba reclamado por las autoridades francesas mediante una Orden Europea de Detención para Extradición. Al arrestado se le atribuían delitos de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, relacionados con una red criminal que operaba entre Francia y Brasil. La intervención tuvo lugar durante un control rutinario de vehículos y personas en la vía pública, realizado por una patrulla de seguridad ciudadana. Al ser identificado, el varón no portaba documentación, por lo que los agentes realizaron una consulta en las bases de datos de la Policía Nacional, y pudieron confirmar que existía sobre él una orden internacional de búsqueda emitida desde agosto del año anterior.

También apresada por tramitar la documentación

También el verano pasado los agentes de la Policía Nacional detuvieron en Elche a una mujer que fue a renovar su documentación en la Comisaría, y el personal que debía hacer la tramitación se percató de que esa mujer podía tener en vigor una requisitoria por parte de Portugal. En este caso, sobre ella pesaba una Orden Europea de Detención para Extradición emitida por las autoridades portuguesas desde el año 2015 por la comisión de 122 delitos de falsificación de documentos, y también se le acusaba de pertenencia a asociación ilícita.