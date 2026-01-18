Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ocean Race 2027 AlicanteEmpate Hércules CFMercado fichajes Hércules CFDesfeta AlcoyMóviles asesor Mazón danaRetraso tren AlicanteSubsuelo "inusual" Monóvar
instagramlinkedin

Elche mantiene viva un año más la tradición de San Antón

El barrio vuelve a reunir a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la romería y la bendición de mascotas

Romeria de San Antón en Elche

Romeria de San Antón en Elche

Matías Segarra

Sara Rodríguez

Sara Rodríguez

El barrio de San Antón de Elche ha vivido este domingo una de sus citas más esperadas. Desde primera hora de la mañana, el barrio se fue animando con la llegada de vecinos y visitantes atraídos por una jornada que cuenta con décadas de arraigo y que combina cada año devoción, tradición y convivencia.

Tras la misa en la parroquia, un grupo de romeros comenzó el trayecto con la imagen de San Antón al hombro y fueron volteando el trono cargado de flores por distintas calles. La romería, uno de los actos centrales de la jornada, congregó a un numeroso cortejo que avanzaba con entusiasmo entre el olor de las hogueras que muchos vecinos encendieron para compartir un almuerzo con las típicas cocas y habas.

Romeria de San Antón en Elche

Romeria de San Antón en Elche

Ver galería

Romeria de San Antón en Elche / Matias Segarra

Vecinos de todas las edades portaron al santo con gran algarabía. No faltaron las pañoletas granates que distinguen a los participantes y que añaden ese toque de color característico. Uno de los momentos más esperados por todos, como cada año, fue la bendición de animales, en la que el párroco roció agua bendita sobre las mascotas, mayoritariamente perros, acompañados de sus dueños.

Además de los actos religiosos y la romería, la jornada ha estado impregnada de un ambiente festivo con el mercadillo, encuentros familiares y la presencia de representantes municipales como el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Con la bendición de los animales como colofón a la mañana y la convivencia entre vecinos como protagonista, la fiesta de San Antón vuelve un año más a evidenciar que es una de las tradiciones más queridas y participativas del calendario ilicitano.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
  2. Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
  3. PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
  4. Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
  5. ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
  6. Indemnizan a una empresa de Elche víctima del «cártel de los camiones»
  7. La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto
  8. Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub

Elche mantiene viva un año más la tradición de San Antón

Elche mantiene viva un año más la tradición de San Antón

La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios

La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

El tiempo en Alicante este domingo: el frío se intensifica y la provincia afronta una semana pasada por agua

Santa Pola recupera patrimonio arqueológico y Elche espera con El Castellar

Santa Pola recupera patrimonio arqueológico y Elche espera con El Castellar

Educación inicia un plan director para combatir el frío y el calor en los centros de Alicante

Detenido en Elche un prófugo reclamado en Francia por agresión sexual a menores

Detenido en Elche un prófugo reclamado en Francia por agresión sexual a menores

Otro plan estratégico

Otro plan estratégico

El 42 % del agua del grifo abastecida por el Taibilla este año será desalada

Tracking Pixel Contents