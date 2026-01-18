Elche mantiene viva un año más la tradición de San Antón
El barrio vuelve a reunir a vecinos y visitantes en una jornada marcada por la romería y la bendición de mascotas
El barrio de San Antón de Elche ha vivido este domingo una de sus citas más esperadas. Desde primera hora de la mañana, el barrio se fue animando con la llegada de vecinos y visitantes atraídos por una jornada que cuenta con décadas de arraigo y que combina cada año devoción, tradición y convivencia.
Tras la misa en la parroquia, un grupo de romeros comenzó el trayecto con la imagen de San Antón al hombro y fueron volteando el trono cargado de flores por distintas calles. La romería, uno de los actos centrales de la jornada, congregó a un numeroso cortejo que avanzaba con entusiasmo entre el olor de las hogueras que muchos vecinos encendieron para compartir un almuerzo con las típicas cocas y habas.
Vecinos de todas las edades portaron al santo con gran algarabía. No faltaron las pañoletas granates que distinguen a los participantes y que añaden ese toque de color característico. Uno de los momentos más esperados por todos, como cada año, fue la bendición de animales, en la que el párroco roció agua bendita sobre las mascotas, mayoritariamente perros, acompañados de sus dueños.
Además de los actos religiosos y la romería, la jornada ha estado impregnada de un ambiente festivo con el mercadillo, encuentros familiares y la presencia de representantes municipales como el alcalde de Elche, Pablo Ruz, y la portavoz de Vox, Aurora Rodil. Con la bendición de los animales como colofón a la mañana y la convivencia entre vecinos como protagonista, la fiesta de San Antón vuelve un año más a evidenciar que es una de las tradiciones más queridas y participativas del calendario ilicitano.
