La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios

Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva han entrado al ecuador de este primer mes del 2026 con muy buen pie. La Lotería Nacional, tras el sorteo realizado este sábado 17 de enero de 2026, ha agraciado a estos municipios con miles de euros.

El primer premio de la Lotería Nacional , correspondiente al número 58451, fue vendido en Elche y San Vicente del Raspeig. En concreto, el número agraciado se despachó en la Administración número 7, situada en la calle Serrano Anguita, 2, y en la Administración número 2, ubicada en la avenida de la Libertad, 10, respectivamente, según ha informado Loterías y Apuestas del Estado.

Cada décimo premiado con este número está dotado con 100.000 euros, lo que ha convertido a los afortunados en protagonistas de una jornada marcada por la ilusión en ambos lugares de la provincia.

El segundo premio, correspondiente al número 64780, está dotado con 25.000 euros al décimo. Esa alegría ha caído en la localidad de Daya Nueva, en la comarca de la Vega Baja. El número se ha vendido en el receptor 32.265 ubicado en la calle Mayor, 32.

En cuanto a los reintegros, los números agraciados en este sorteo han sido el 1, el 3 y el 4.

¿Cómo se juega a la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional es un sorteo que se basa en la venta de décimos impresos. Un billete consta de diez décimos con el mismo número y serie. La serie son los distintos billetes numerados del 00000 al último que se imprima en cada sorteo.

Cada uno de los diez décimos de un billete se identifica por la fracción, de manera que un décimo posee siempre una combinación única de número, serie y fracción. Los sorteos son los jueves y los sábados y en ellos se extraen de un bombo cinco bolas entre el 0 y el 9 que se corresponden a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que componen el número premiado. Se premia el acierto a las cinco, cuatro, tres, dos y una cifra.

Lotería Nacional del jueves

La lotería Nacional de los jueves se vende en décimos a un precio habitual de 3 euros. Suele tener un primer premio de 30.000 € y un premio especial a la serie y fracción de 1.470.000 euros.

Lotería Nacional del sábado

La Lotería Nacional de los sábados se vende en décimos de un precio habitual de 6, 12, 15 o 20 euros. Su primer premio oscila entre 60.000 y 130.000 euros y un premio especial a la serie.