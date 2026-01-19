Las bibliotecas de Santa Pola baten récords y superan en visitas a la media nacional

La Red de Bibliotecas de Santa Pola cerró 2025 con cifras que confirman su consolidación como uno de los servicios culturales más activos del municipio y con indicadores que la sitúan muy por encima de las medias autonómica y estatal, tanto en uso como en participación ciudadana.

El balance del pasado año fue de 83.010 visitas, frente a las 81.938 del año anterior, lo que el Ayuntamiento valora como una evolución al alza que evidencia el creciente uso de estos espacios como lugares de lectura, estudio y encuentro cultural. Los ratios de asistencia superan los valores medios de la Comunidad Valenciana y del conjunto del Estado.

Préstamos

El servicio de préstamo también experimentó un crecimiento. A lo largo del año se realizaron 37.488 préstamos, frente a los 36.256 de 2024. En conjunto, la red contabilizó 41.804 préstamos repartidos en 20.772 servicios, alcanzando un índice de 1,08 préstamos por habitante, un dato que según la Administración local está por encima de la media autonómica y estatal.

Actividades culturales

El dinamismo cultural de las bibliotecas quedó reflejado en el incremento de actividades programadas. En 2025 se llevaron a cabo 348 actividades, frente a las 270 del ejercicio anterior. Estas propuestas reunieron a 33.421 asistentes, una cifra que mejora de forma significativa los 27.657 participantes de 2024 y que vuelve a situar a Santa Pola por encima de los valores medios en participación cultural.

La comunidad usuaria también continúa creciendo. Durante el último año se incorporaron 955 nuevos socios, alcanzando un total de 25.769 personas inscritas. Este número representa ya el 66% de la población del municipio, dos puntos más que el año anterior y muy por encima del promedio de las bibliotecas públicas valencianas y españolas.

Fondo bibliográfico

La Red de Bibliotecas de Santa Pola dispone actualmente de 109.198 documentos, lo que equivale a 2,77 documentos por habitante. Un fondo que refuerza su papel como servicio público esencial para la promoción de la lectura, la cultura y la participación ciudadana.

Más allá de su función cultural, las bibliotecas han reforzado en 2025 su labor como punto de apoyo para la administración electrónica. A lo largo del año, 2.028 vecinos y vecinas recibieron ayuda para realizar trámites digitales, como el acceso a organismos oficiales, la cumplimentación de formularios o la gestión de procedimientos en línea, contribuyendo así a reducir la brecha digital.

Estudiantes

El ámbito educativo es otro de los pilares del servicio bibliotecario. Durante 2025, 9.352 estudiantes utilizaron la sala de estudio de Santa Pola, lo que evidencia la importancia de estos espacios como apoyo a la formación y a la preparación académica, especialmente en periodos de exámenes.