Una cena "a ciegas" en Elche para ponerse en la piel de invidentes

Si el sentido del olfato y el gusto son imprescindibles para saborear un buen plato de cuchara, no es baladí ese factor de "entrar por los ojos" para que la experiencia gastronómica sea total. Ahora bien, las personas invidentes o con una discapacidad visual aguda tienen que apoyarse de otros estímulos para disfrutar de ese placer de pegarse un homenaje en un restaurante.

Es más, se da la casuística de que muchas personas ciegas reconocen haberse sentido apartados o fuera de lugar cuando han ido a un local a comer y que han llegado a vivir situaciones desagradables como sufrir discriminación al prohibirles el establecimiento entrar con su perro guía, un veto que vulnera la ley.

Cartel de la "cena a ciegas" que se realizará en Elche el próximo 30 de enero / INFORMACIÓN

Sensibilizar

Precisamente para sensibilizar a los hosteleros,y a la población en general, sobre la importancia de alcanzar una inclusión total también en los espacios privados, el Ayuntamiento de Elche y el Club de Leones ilicitano han organizado una cena benéfica en la que los comensales se pondrán en la piel de la comunidad invidente.

El evento, para el que se requiere inscripción previa, será el próximo 30 de enero a las 20 horas en El Bailongo y cada participante disfrutará de un menú con los ojos vendados. El evento cuenta con la colaboración de la Once, la asociación de empresas de servicios (Aesec) y la Asociación de Perros Guías de la Comunidad Valenciana, colectivo este último que se verá beneficiado de parte de la recaudación de la cena, que tiene un coste de 45 euros, así como la Asociación de Enfermedades Raras de Elche.

Inmersión

La edil de Familia, Infancia y Mayores, Aurora Rodil, señaló que se trata de una experiencia totalmente inmersiva para concienciar a la ciudadanía, porque servirá como ejemplo práctico de cómo los profesionales deberían dar pautas a personas ciegas para que no se sientan perdidos cuando se sientan en la mesa, como indicar dónde están los cubiertos o incluso explicar en qué consiste cada elaboración.

La edil Aurora Rodil junto a la presidenta y el secretario del Club de Leones así como un representante de Aesec / INFORMACIÓN

Experiencias similares

Experiencias similares han tenido lugar en otras ciudades de la provincia como la capital turística, Benidorm, donde en 2024 se realizó una cata a ciegas en la que se corroboró que la primera reacción de muchos participantes era la de nerviosismo e incluso miedo por no tirar nada a su alrededor. Y ahí estaba una de las claves, que es reducir la tensión con movimientos lentos sobre el mantel para captar donde está cada elemento.