Una cena "a ciegas" en Elche para ponerse en la piel de invidentes
Abiertas las reservas para una experiencia gastronómica benéfica en El Bailongo el 30 de enero que busca remar por la inclusión de personas con discapacidad visual
Si el sentido del olfato y el gusto son imprescindibles para saborear un buen plato de cuchara, no es baladí ese factor de "entrar por los ojos" para que la experiencia gastronómica sea total. Ahora bien, las personas invidentes o con una discapacidad visual aguda tienen que apoyarse de otros estímulos para disfrutar de ese placer de pegarse un homenaje en un restaurante.
Es más, se da la casuística de que muchas personas ciegas reconocen haberse sentido apartados o fuera de lugar cuando han ido a un local a comer y que han llegado a vivir situaciones desagradables como sufrir discriminación al prohibirles el establecimiento entrar con su perro guía, un veto que vulnera la ley.
Sensibilizar
Precisamente para sensibilizar a los hosteleros,y a la población en general, sobre la importancia de alcanzar una inclusión total también en los espacios privados, el Ayuntamiento de Elche y el Club de Leones ilicitano han organizado una cena benéfica en la que los comensales se pondrán en la piel de la comunidad invidente.
El evento, para el que se requiere inscripción previa, será el próximo 30 de enero a las 20 horas en El Bailongo y cada participante disfrutará de un menú con los ojos vendados. El evento cuenta con la colaboración de la Once, la asociación de empresas de servicios (Aesec) y la Asociación de Perros Guías de la Comunidad Valenciana, colectivo este último que se verá beneficiado de parte de la recaudación de la cena, que tiene un coste de 45 euros, así como la Asociación de Enfermedades Raras de Elche.
Inmersión
La edil de Familia, Infancia y Mayores, Aurora Rodil, señaló que se trata de una experiencia totalmente inmersiva para concienciar a la ciudadanía, porque servirá como ejemplo práctico de cómo los profesionales deberían dar pautas a personas ciegas para que no se sientan perdidos cuando se sientan en la mesa, como indicar dónde están los cubiertos o incluso explicar en qué consiste cada elaboración.
Experiencias similares
Experiencias similares han tenido lugar en otras ciudades de la provincia como la capital turística, Benidorm, donde en 2024 se realizó una cata a ciegas en la que se corroboró que la primera reacción de muchos participantes era la de nerviosismo e incluso miedo por no tirar nada a su alrededor. Y ahí estaba una de las claves, que es reducir la tensión con movimientos lentos sobre el mantel para captar donde está cada elemento.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
- ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
- La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub