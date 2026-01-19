Compromís denuncia falta de limpieza en los barrios de Elche y reclama transparencia en el servicio

El grupo municipal Compromís per Elx denunciaba este lunes la falta de limpieza en distintos barrios del municipio y anunciaba que llevará al próximo pleno una nueva moción para exigir mayor transparencia en los datos del servicio. Así lo ha avanzado su portavoz, Esther Díez, quien reclama que la ciudadanía pueda conocer con detalle las labores que se están realizando en cada zona de la ciudad y fiscalizar la gestión del gobierno local de PP y Vox.

Quejas vecinales en varios barrios

Díez ha explicado que “en los últimos meses, nuestra formación municipal ha recibido quejas de muchos ciudadanos y ciudadanas que ponen de manifiesto la falta de limpieza en sus barrios, como sucede actualmente en el barrio del Toscar, Carrús, Altabix y el Raval, entre otros”.

Según ha señalado, en estas denuncias los vecinos destacan un trato desigual en los recursos, al percibir que “especialmente se incrementa los recursos de limpieza en el centro, frente a ese deterioro que se está experimentando en cada uno de sus barrios”.

Compromís denuncia la falta de limpieza en los barrios de Elche / INFORMACIÓN

Datos solicitados y falta de respuesta

En relación con esta situación, la portavoz municipal ha recordado que Compromís lleva tiempo intentando acceder a información concreta sobre el servicio. “En Compromís hemos intentado conseguir estos datos de una manera muy concreta, y lo hacíamos haciendo, hace un año ya, un registro en la Concejalía de Limpieza para pedir información detallada de los trabajos de limpieza que se realizan cotidianamente”, ha explicado.

Sin embargo, según Díez, “la realidad es que, de nuevo, PP y Vox se han escudado en excusas para no hacernos llegar esa información”, una actitud que, a su juicio, genera dudas teniendo en cuenta que las quejas ciudadanas continúan llegando desde distintos puntos del municipio.

Sistema de información y subida de la tasa

La portavoz de Compromís ha subrayado que esta negativa resulta especialmente preocupante porque el servicio actual cuenta con herramientas tecnológicas avanzadas. “Esta negativa del gobierno municipal a darnos la información sobre los servicios de limpieza es especialmente alarmante considerando que el servicio de limpieza que existe actualmente lleva incorporado un sistema de información a tiempo real, un mapa interactivo con el que se supone que el Ayuntamiento tiene acceso a conocer, por ejemplo, dónde está la maquinaria y el nivel de llenado que tiene los diferentes contenedores y papeleras de nuestro municipio”, ha apuntado.

En este contexto, Díez ha defendido que “queremos que esta información sea pública, y que por tanto esté al servicio de la ciudadanía, para que así pueda haber una fiscalización colectiva a las órdenes que se están dando desde el Ayuntamiento sobre qué barrios se tienen que llevar a cabo el mayor grueso de la limpieza en estos momentos”. Además, ha recordado que esta reclamación llega tras el incremento del impuesto de la basura, mientras que las bonificaciones anunciadas por el bipartito todavía no se han aplicado y no lo harán hasta el próximo año.

Por todo ello, la portavoz municipal ha concluido que “en el próximo pleno vamos a exigir esta transparencia de datos e información municipal, porque nuestro compromiso tiene que ir dirigido a que se pueda garantizar una limpieza en condiciones en todos los barrios de nuestro municipio y reafirmar con ello el bienestar de la ciudadanía ilicitana”.