La lluvia no frena las protestas contra el cierre del club de lectura de la Casa de la Dona de Elche

La lluvia no frenó las protestas por la reapertura del club de lectura de Casa de la Dona en Elche. El pasado sábado vecinas y vecinos de distintos barrios, pedanías, asociaciones y otros clubes de lectura se reunieron en la Plaça de Baix para protestar por el cierre este espacio dedicado a los libros y sus autoras. Lo hicieron ataviados con sus sillas y libros en una especie de club de lectura simbólico donde se leyeron poemas y un manifiesto. Las usuarias de este espacio protestaron, no solo por el cierre en sí del club, sino también por lo que consideran una "falta de compromiso que este Ayuntamiento está teniendo con los recursos para la mujer y la prevención de las violencias machistas".

"Una señal más de las acciones del gobierno"

Durante el acto celebrado este sábado 17 a las 11 horas las usuarias del club de lectura leyeron un manifiesto en el que aseguraron que la finalidad de su iniciativa no es solamente cultural, sino que se trataba de "la única actividad de prevención de violencias machistas para mujeres adultas", resaltaron. Además, señalan que "no es un hecho aislado" y que el cierre definitivo de esta actividad forma no es "una señal más de las acciones que el gobierno del PP junto a VOX están llevando a cabo para cerrar y recortar en recursos para las mujeres" al que acusan de disminuir los recursos contra las violencias machistas.

Por ahora, desde la organización señalan que seguirán manifestándose cada mes hasta recibir una respuesta satisfactoria por parte del ayuntamiento.