La lluvia no frena las protestas contra el cierre del club de lectura de la Casa de la Dona de Elche
La Concejalía de la Mujer mantiene el cierre y desde la organización señalan que esta es "una señal más" de las políticas del consistorio frente las iniciativas contra las violencias machistas
La lluvia no frenó las protestas por la reapertura del club de lectura de Casa de la Dona en Elche. El pasado sábado vecinas y vecinos de distintos barrios, pedanías, asociaciones y otros clubes de lectura se reunieron en la Plaça de Baix para protestar por el cierre este espacio dedicado a los libros y sus autoras. Lo hicieron ataviados con sus sillas y libros en una especie de club de lectura simbólico donde se leyeron poemas y un manifiesto. Las usuarias de este espacio protestaron, no solo por el cierre en sí del club, sino también por lo que consideran una "falta de compromiso que este Ayuntamiento está teniendo con los recursos para la mujer y la prevención de las violencias machistas".
"Una señal más de las acciones del gobierno"
Durante el acto celebrado este sábado 17 a las 11 horas las usuarias del club de lectura leyeron un manifiesto en el que aseguraron que la finalidad de su iniciativa no es solamente cultural, sino que se trataba de "la única actividad de prevención de violencias machistas para mujeres adultas", resaltaron. Además, señalan que "no es un hecho aislado" y que el cierre definitivo de esta actividad forma no es "una señal más de las acciones que el gobierno del PP junto a VOX están llevando a cabo para cerrar y recortar en recursos para las mujeres" al que acusan de disminuir los recursos contra las violencias machistas.
Por ahora, desde la organización señalan que seguirán manifestándose cada mes hasta recibir una respuesta satisfactoria por parte del ayuntamiento.
Manifiesto por la Reapertura del Club de Lectura de la Casa de la Dona
Hoy nos reunimos frente al Ayuntamiento de Elche, por tercer mes consecutivo, para defender y celebrar el Club de Lectura de la Casa de la Dona, un espacio que ha sido, durante dos años, semilla de cultura, diálogo y sororidad en nuestra ciudad.
En este manifiesto queremos explicar que nuestra reivindicación no es únicamente por el cierre de una actividad (una actividad que tiene coste 0€ para el Ayuntamiento de Elche. Las usuarias compramos los libros y las promotoras de igualdad que nos acompañan una hora y media al mes, están financiadas por subvención autonómica); protestamos por el RETROCESO y la CENSURA en las políticas para la mujer y para la igualdad en Elche.
- Han cerrado una actividad, pero peor aún, NOS HAN DEJADO SIN NINGUNA ACTIVIDAD DE PREVENCIÓN A LAS MUJERES ADULTAS DEL MUNICIPIO.
- Nos han dejado sin actividades de prevención a las mujeres adultas, pero, peor aún, ESTÁN DISMINUYENDO LOS RECURSOS DESTINADOS A LA MUJER Y A LA ELIMINACIÓN DE LAS VIOLENCIAS MACHISTAS.
- Están disminuyendo los recursos, pero, peor aún, ESTÁ HABIENDO UN ABANDONO DEL COMPROMISO DE NUESTRO AYUNTAMIENTO HACIA LA MUJER Y HACIA LA LUCHA CONTRA LAS VIOLANCIAS MACHISTAS.
- Están abandonando el compromiso hacia nosotras, pero, peor aún, ESTÁ AVANZANDO UN DISCURSO DE INVISIBILIZACIÓN Y MENOSPRECIO A LOS DERECHOS DE LA MUJER.
Nuestras peticiones son:
- REABRIR EL CLUB DE LECTURA.
- Que el Club siga perteneciendo a la Casa de la Dona, para que continúe siendo un recurso de prevención de violencia. Y que las mujeres adultas del municipio puedan acceder libre y gratuitamente a este espacio.
- Que el Club siga dinamizado por PROMOTORAS DE IGUALDAD. Ellas son las que convierten un espacio cultural en un recurso de prevención. La actividad necesita de estas profesionales solo 1 hora y media al mes, no es necesario que lean el libro, sino que orienten y nutran nuestras reflexiones desde la perspectiva de género.
- Que los espacios de igualdad no se negocien, ni se recorten, ni se cierren dependiendo del color político de quien gobierne. Queremos que SOLO SUMEN.
- Pedimos al Ayuntamiento y a la Concejalía de Mujer que reparen el impacto de la decisión que han tomado. Y que mantengan su compromiso con la cultura, la lectura y la igualdad de género, garantizando la continuidad de este club como parte del tejido social y cultural de Elche.
Nosotras seguiremos leyendo, compartiendo y reivindicando.
Porque cuando una mujer lee, ninguna vuelve a ser la misma.
Y cuando leemos juntas, somos más libres y más fuertes.
Por la palabra, la cultura y la igualdad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Riegos de Levante construirá dos nuevas balsas para optimizar el caudal del Tajo-Segura en el Campo de Elche
- ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
- La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub