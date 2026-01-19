Elche muestra su pesar por el trágico accidente ferroviario de Adamuz

El Ayuntamiento de Elche, con su alcalde Pablo Ruz al frente y representantes de todos los grupos políticos municipales, han expresado este lunes el dolor, la consternación y la solidaridad de la ciudad tras el grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), que ha provocado decenas de víctimas mortales y numerosos heridos. El posicionamiento institucional se ha producido a través de comparecencias públicas, una convocatoria oficial de duelo y el envío de una carta al alcalde de la localidad afectada.

Pronunciamiento institucional del alcalde

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se pronunció desde el ayuntamiento minutos antes de anunciar el inicio de las obras de retirada del amianto del Mercado Central. En su intervención, comenzó subrayando que no se trataba de un “buenos días” al uso, dada la magnitud de la tragedia. Ruz señaló que el gobierno municipal, “en nombre de todos los concejales y de toda la Corporación”, manifestó su consternación por el accidente ferroviario de Adamuz.

El primer edil recordó que el siniestro ya se había cobrado “la vida de casi 40 personas” y había provocado que decenas de ciudadanos permanecieran hospitalizados, una situación que, según afirmó, invitaba a una reflexión colectiva. “Nos podía haber ocurrido a cualquiera de nosotros en el momento de tomar un tren”, indicó, aludiendo a la cercanía con la que la sociedad vive este tipo de tragedias.

Minuto de silencio celebrado en Crevillent por las víctimas del accidente de Adamuz / INFORMACIÓN

Minuto de silencio y duelo oficial

Durante su comparecencia, Ruz expresó el “dolor y la consternación” de toda la ciudad de Elche y anunció la convocatoria de un minuto de silencio a las 12 del mediodía como gesto institucional de respeto y duelo. Según explicó, se trataba de “una manera humana de manifestar este dolor ante un hecho trágico que ha golpeado a unos compatriotas”, y añadió que, como alcalde, se hacía eco “del dolor de todos los ilicitanos ante una tragedia como esta”.

Además, el alcalde ha enviado una carta institucional a su homónimo en Adamuz, Rafael Ángel Moreno Reyes, en la que traslada el pésame oficial del Ayuntamiento de Elche y el acompañamiento a las víctimas y sus familias.

Mensaje de Aurora Rodil

Por su parte, la concejala y socia de gobierno Aurora Rodil trasladó también un mensaje de condolencia antes de iniciar una rueda de prensa para presentar un acto solidario. La edil calificó la jornada como “un día muy trágico para los españoles” por la muerte de tantos ciudadanos y expresó el apoyo del Ayuntamiento a las familias afectadas.

Rodil envió “las condolencias sinceras a todos los familiares que estaban sufriendo la pérdida de sus seres queridos” y también a aquellos que todavía desconocían el destino de sus allegados. Asimismo, tuvo palabras para los heridos, a quienes deseó una pronta recuperación, y concluyó con una reflexión personal y espiritual: “Trasladamos nuestra sincera oración por las almas de los que fallecieron y el deseo de recuperación para tantas víctimas que resultaron accidentadas”.

Otros concejales, como Irene Ruiz, que también intervenían este lunes en rueda de prensa dedicaron su saludo inicial a las víctimas y familiares. Y en el mismo sentido comparecían en la Plaça de Baix representantes de los grupos políticos de la oposición (PSOE y Compromís).

El minuto de silencio de Santa Pola se realizó en la Glorieta / INFORMACIÓN

En Crevillent, la alcaldesa y representantes de los distintos grupos municipales de la Corporación mostraban su dolor y apoyo a las víctimas del accidente ferroviario con un minuto de silencio a las puertas del Consistorio. Lo mismo sucedía en Santa Pola, donde la concentración se realizó en la Glorieta, frente al Castillo.