Arranca la retirada de fibrocemento del Mercado Central de Elche: 1.400 metros cuadrados y tres semanas

Pasaban las 10 horas de este lunes cuando el primer operario ataviado hasta la cabeza con un completo EPI (equipo de protección individual) iniciaba un proceso que se esperaba como agua de mayo en el Mercado Central de Elche. Después de toda la tramitación, que el alcalde, Pablo Ruz, reconoció que ha sido tediosa, finalmente se ha podido iniciar este 19 de enero la retirada del amianto, una de las fases más delicadas que durará unas tres semanas y que se hará por fases y sin que puedan entrar a la infraestructura más personal que no sea el de la empresa especializada autorizada, que deberá cumplir con un Plan de Trabajo con Riesgo de Amianto.

Esta retirada coincide en el tiempo con el inicio de los trabajos de eliminación del fibrocemento del bloque 11 de San Antón, pese a que son dos empresas distintas quienes van a estar estas semanas trabajando sobre el terreno.

En cuanto al zoco comercial, en total se van a suprimir del lugar unos 1.400 metros cuadrados de material en cubiertas así como las bajantes. Este es un paso determinante para que la obra pueda coger rodaje, aunque la duda pesa sobre si se cumplirán los plazos que había marcados de que el icónico inmueble pueda estar reformado en verano, teniendo en cuenta que constan retrasos de un 40% en la ejecución de la obra, que se inició el pasado 22 de abril, con lo que se cerró 2025 con una previsión de llegar al 25% de ejecución cuando debería estar al 63%. Frente a la planificación oficial, vecinos y comerciantes perciben que las fases van con demasiada lentitud, pese a que el Ayuntamiento defiende que después de transportar el amianto se agilizarán los trabajos restantes.

Ruz con el edil Francisco Soler y el gerente de Pimesa, Antonio Martínez, supervisan el procedimiento. / AXEL ALVAREZ

En los huesos

A la vista está que la construcción se ha quedado en los huesos tras los primeros trabajos arqueológicos y desmontajes interiores, mientras siguen pendientes nuevas catas para poder iniciar realmente la construcción de lo nuevo, cuando se empezará a notar que coge la forma esperada la rehabilitación integral de 8,8 millones de euros que afectará a unos 3.500 metros cuadrados entre edificio y entorno exterior. El diseño prevé un pavimento que prolongue la idea de espacio abierto y difumine el límite entre interior y exterior.

El primer edil calificó esta primera jornada de desamiantado como “un día importante” dentro del proceso del nuevo Mercado Central, al tiempo que subrayó la complejidad técnica y administrativa que ha precedido al inicio de los trabajos. “No ha sido fácil. Ha sido un proceso largo y muy burocrático, pero hoy por fin empieza”.

Primero las cubiertas

Por etapas, primero se desmontarán por completo las cubiertas superiores del edificio a lo largo de los techos, y como podía apreciarse ya había especialistas subidos a través de elevadores a la cota más alta del edificio. Después se procederá al desmontaje del forjado interior y, posteriormente, al montaje de los nuevos pilares y de la nueva cubierta, ya dentro de la fase constructiva del nuevo mercado.

Estado interior del Mercado Central de Elche, donde los operarios de la obra no podrán estar mientras dure el desamiantado. / AXEL ALVAREZ

Desde el Ejecutivo local de PP y Vox hicieron un llamamiento a la comprensión de los vecinos del entorno, especialmente de aquellos con viviendas o negocios cercanos al mercado. Aunque recalcaron tanto desde el equipo de gobierno como desde Pimesa que no existe riesgo para la población, sí se han establecido una serie de recomendaciones preventivas, como mantener las ventanas cerradas durante la retirada de las piezas, evitar tender ropa en balcones y terrazas y minimizar la exposición directa al edificio. “No pedimos que se bajen persianas ni que se altere la vida diaria, solo aplicar el sentido común”, señaló el regidor.

"Impacto mínimo"

El gerente de la empresa pública, Antonio Martínez, trasladó que aunque resulta llamativo ver a trabajadores con trajes estancos, mascarillas con filtros especiales y protocolos de descontaminación responde únicamente a exigencias normativas muy estrictas, pero refirieron que el impacto exterior de los trabajos es mínimo y que todas las actuaciones han sido evaluadas previamente para garantizar la seguridad del entorno urbano.

Así las cosas, se ha delimitado y señalizado la zona de trabajo, con acceso restringido a los espacios de la cubierta, y los operarios contarán con una caseta (unidad móvil de descontaminación) donde dEPIn quitarse los EPI.

Al hilo, señalan que los paneles se irán retirando y encapsulando, de la misma forma que se irán cargando progresivamente en un tráiler para derivarse a un punto de tratamiento de las planchas de la uralita en Andalucía.

Un trabajador junto a la caseta donde tienen que dejar los EPI / AXEL ALVAREZ

El concejal de Estrategia Municipal y vicealcalde, Francisco Soler, destacó por su parte que el inicio de estas actuaciones supone la constatación de que el proyecto “avanza y avanza a buen ritmo”, defendió, aunque no trascendió exactamente el nivel de ejecución ya que el dato se ofrecerá en el siguiente consejo de Pimesa previsto en los próximos días. Desde el bipartito explicaron que el camino administrativo para llegar a este punto ha sido complejo y prolongado, ya que los permisos para la retirada del amianto han requerido la intervención de distintas administraciones autonómicas.

24 puestos

En la actualidad vecinos y visitantes tienen que tirar de imaginación para hacerse una idea de cómo será el nuevo Mercado Central, que contará con 24 puestos de venta tradicional de unos 15 metros cuadrados, además de zona gastronómica y restauración en los extremos del inmueble. Está previsto que los puestos situados en los pasillos exteriores puedan abrir hacia las calles contiguas y que muchos dispongan de capacidad para trabajar su propio género y ofrecerlo a los clientes dentro del mercado.