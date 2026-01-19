Las playas de Elche y la Capital Mediterránea del Deporte como gancho para captar turistas en Fitur

Un stand con tonos cremas, blancos, persianas azules e incluso arena real de la playa para simular la orilla mientras en una pantalla gigante se proyecta un oasis muy ilicitano. Así será la carta de presentación de Elche en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) que se celebrará en Ifema del 21 al 25 de enero.

Si en 2025 el Año Jubilar y el Misteri fueron los caballos de batalla del Ayuntamiento y de VisitElche, en esta ocasión habrá dos apuestas claras: reforzar la imagen como destino de playas y naturaleza y proyectar la reciente Capitalidad Mediterránea del Deporte 2026 como motor turístico y económico.

En la 46ª edición del simbólico encuentro en Madrid, la costa ilicitana será uno de los grandes ejes del discurso promocional. La concejala de Turismo, Irene Ruíz, así como el técnico de VisitElche Raúl Sánchez, presentaron este lunes la idea que se llevará la feria, poniendo el foco en los nueve kilómetros de litoral y haciendo énfasis en que el municipio puede presumir de playas vírgenes, dunas protegidas y parajes naturales que conectan directamente con un modelo de turismo basado en la tranquilidad, el respeto al entorno y la calidad paisajística.

La edil Irene Ruíz junto al técnico de VisitElche Raúl Sánchez / INFORMACIÓN

Descanso

“Quienes nos visitan buscan disfrutar del mar y la naturaleza desde el descanso y la belleza de nuestros paisajes”, refería la edil, destacando el valor diferencial de enclaves como El Carabassí o La Marina. Este enfoque respondería a una demanda creciente de destinos sostenibles y menos masificados dentro del arco mediterráneo.

En este sentido la responsable municipal señaló que esta nueva participación, con un stand propio que se integra en la oferta de la Comunidad Valenciana y con la marca Costa Blanca, será una oportunidad para seguir consolidando a Elche como uno de los principales destinos turísticos a nivel autonómico, e incluso se amparó en que la ciudad está registrando buenos resultados que avalan un crecimiento sostenido del sector.

Turismo activo

El segundo gran pilar de la presencia ilicitana en Fitur será la promoción de Elche como Capital Mediterránea del Deporte en 2026 después de que a finales del pasado octubre el organismo ACES Europe concediese esta distinción con la que a nivel municipal esperan posicionar a la ciudad como sede de eventos deportivos, atraer competiciones de carácter nacional e internacional y reforzar su proyección exterior.

Así será el stand de la Comunidad Valenciana en Fitur donde Elche tendrá su espacio propio / INFORMACIÓN

Es más, desde Turismo refirieron que precisamente los eventos deportivos, así como los congresos (de los cuales se esperan 18 este año en Elche) son pilares fundamentales para desestacionalizar la ciudad y, por tanto, conseguir que haya flujos de visitantes en aquellos meses más flojos.

Oasis

En cuanto al espacio expositivo, mantendrá el espacio expositivo de 68 metros cuadrados del pasado año, cuando ya se dobló la superficie. Esta vez, pese a mantener las dimensiones, se habilitará un despacho en altura para ganar en servicios y a través de ese concepto Elche Oasis Mediterráneo se recreará una estética inspirada en la costa evocando la sensación de ventanas abiertas al mar mientras que la parte central, en esa zona de arena, será clave para presentaciones y encuentros de trabajo.

El espacio dispondrá de áreas para reuniones profesionales, zonas expositivas y una pantalla gigante de cinco metros de largo para la proyección de contenidos promocionales. La tecnología y la inmersión digital irán de la mano, hasta el punto que los folletos se podrán contemplar a través de los paneles interactivos e incluso se repartirán pulseras con códigos QR para acceder a información relevante sobre los recursos turísticos.

El propósito también con esta presencia es que Visitelche conecte con técnicos de Oficinas de Turismo de ciudades europeas como Londres, París, Bruselas o Varsovia, reforzando la estrategia de internacionalización del destino, y de donde podrían salir acciones posteriores.

Tradición y gastronomía

Al margen de que se vayan a potenciar los arenales y el deporte, Elche mantendrá también en este escaparate mundial a sus embajadoras habituales, como son las Reinas y Damas de las Fiestas así como a la Dama Viviente, para poner de relieve el origen del busto íbero, y reivindicar, quien sabe si con frutos o no, la cesión temporal de la pieza del Museo Arqueológico Nacional. Por otra parte, también habrá demostraciones de trenzado de palma blanca y degustaciones de productos locales como la granada mollar y el dátil, pero a través de elaboraciones del pastelero ilicitano Fran Castell.