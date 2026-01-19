El PSOE de Elche acusa a Guilabert de minimizar el mal estado del arbolado urbano

El portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Elche, Héctor Díez, ha cuestionado públicamente las explicaciones del bipartito sobre el estado del arbolado en la calle Pedro Juan Perpiñán y ha asegurado que sí existen ejemplares secos, en contra de lo manifestado por el concejal de Espacios Públicos, José Claudio Guilabert. El edil socialista sostiene que negar esta situación supone “reírse directamente de la gente” y reclama que las nuevas plantaciones cuenten desde el inicio con riego por goteo para garantizar su supervivencia.

Críticas a la versión oficial del bipartito

Díez, que se ha pronunciado como portavoz socialista y también como vecino del barrio, explicó que leyó la información publicada recientemente en este diario en la que el responsable municipal aseguraba que los árboles no estaban secos. A su juicio, esa afirmación no se corresponde con la realidad observable en la vía. Según relató, desde que se retiraron las palmeras y se plantaron nuevos ejemplares, estos “no han ido cogiendo bien y se han ido secando”.

El portavoz del PSOE concretó que en el tramo comprendido entre la zona próxima a El Corte Inglés y la avenida de Ramón Pastor llegó a contabilizar hasta 12 árboles secos durante el pasado verano. Reconoció que ahora, en invierno, la caída de la hoja dificulta distinguirlos, pero señaló que el mal estado sigue siendo visible. “Se nota porque están curvados, están tumbados, se nota que no están sanos”, afirmó.

El bipartito de Elche anuncia un plan para instalar riego por goteo en Pedro Juan Perpiñán y otras calles y zonas de la ciudad / Áxel Álvarez

Sustitución de ejemplares y costes añadidos

Díez apuntó además que la propia actuación municipal contradice el mensaje oficial, ya que este mismo lunes se ha visto a brigadas retirando árboles y colocando otros nuevos. A su entender, esta reposición evidencia que hay ejemplares que se han secado y que el problema no es puntual. El edil socialista subrayó que desde que se plantaron estos árboles han sido cambiados de manera constante “por el motivo que sea”, aunque atribuyó principalmente la causa a la falta de agua y a la elevada exposición solar de una calle especialmente ancha.

En este sentido, recordó que Pedro Juan Perpiñán es una vía con una alta insolación en verano, donde los árboles “sufren muchísimo” si no cuentan con un sistema de hidratación adecuado.

Reivindicación del riego por goteo

El portavoz socialista insistió en que su grupo viene reclamando desde hace tiempo que este tipo de actuaciones se acompañen siempre de riego por goteo, una medida que considera esencial para evitar la mortandad del arbolado urbano. A su juicio, si se hubieran hecho las cosas correctamente desde el principio, “probablemente esto no hubiera pasado”.

Díez defendió que invertir en sistemas de riego eficientes no solo mejora la supervivencia de los árboles, sino que evita gastos posteriores derivados de la sustitución de ejemplares y del riego manual. En este contexto, reclamó una planificación más rigurosa en las políticas de arbolado urbano y una mayor atención a las condiciones específicas de cada calle para garantizar que las plantaciones prosperen y cumplan su función ambiental y urbana.