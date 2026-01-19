La demolición del bloque 11 de San Antón, en Elche, acelera con la retirada de amianto

El fibrocemento ha pasado de ser el material de andar por casa con el que se levantaban todo tipo de techos y tuberías a convertirse en un quebradero de cabeza para las administraciones. Que se lo digan al Ayuntamiento de Elche, que ha tenido que pasar un largo camino burocrático, confiesa el bipartito, para poder retirar la uralita de los bloques en fase de demolición de San Antón. Tras dos meses de retraso finalmente se iniciaron los trabajos este lunes sobre el bloque 11 del barrio, una semana después de la previsión inicial que tenía el Consistorio.

La intervención se desarrolla de forma paralela a la retirada del amianto en el Mercado Central, dentro de la estrategia municipal para eliminar este material de construcciones levantadas en las décadas de los 70 y 80 y que necesita de permisos concretos y empresas especializadas para hacerlo.

Carteles informativos

Eso sí, desde el Ejecutivo local de PP y Vox, así como desde Pimesa, matizaron que el impacto será mínimo sobre esta primera construcción, ya que no hay edificios inmediatamente anexos. De cara al pasado fin de semana la empresa pública colocó carteles informativos en el vallado para trasladar un mensaje de tranquilidad a los residentes que viven próximos, aunque también se advirtió en las circulares que eviten abrir ventanas y tender ropa para evitar, al máximo, mientras se estén manipulando estos materiales contaminantes que, ante improbables casos de roturas que dejen partículas en el aire, pueden ser cancerígenos.

Circulares junto al bloque 11 para explicar a los residentes las medidas que tienen que tomar frente al fibrocemento / INFORMACIÓN

Impacto mínimo

A diferencia del zoco comercial, donde el amianto se encuentra en una gran cubierta exterior, en San Antón la presencia de fibrocemento es mucho más dispersa y aseguran que en el 99% es interior. Según detalló el alcalde, el bloque 11 no presenta una cubierta general de amianto, sino que este material se localiza principalmente en bajantes, muchas de ellas internas, así como en antiguas galerías que los propios vecinos cerraron en su día con este tipo de techos.

Esta circunstancia convierte al bloque 11 en una de las actuaciones menos complejas dentro del conjunto de San Antón, a diferencia de otros como el bloque 8, trabajos que ya se avisan que serán mucho más delicados por no estar tan despejado el entorno, y más cuando el edificio en ruinas está flanqueado por otras comunidades de vecinos.

En cuanto a plazos, la idea que maneja el bipartito es que la retirada del desamiantado se complete en un mes y medio. Unas dos semanas durarán los trabajos en el primer bloque mientras que en el 14 se podrían extender el doble porque habrá que actuar con más cautela por la proximidad con viviendas habitadas.

Avances

El concejal de Estrategia Municipal y vicealcalde, Francisco Soler, recalcó por su parte que el inicio del desamiantado en San Antón confirma que el proyecto de regeneración “avanza de manera ordenada y con todas las garantías”. Señaló que esta es una fase muy técnica, que requiere tiempo y precisión, pero que es imprescindible para avanzar hacia las demoliciones. Hasta este lunes había operarios en la zona terminando de retirar todo tipo de mobiliario, teniendo en cuenta que el derribo se está haciendo de una forma meticulosa para reciclar al máximo todos los materiales.