San Pedro protagoniza por primera vez el cartel de la Semana Santa de Crevillent

El Museo de la Semana Santa de Crevillent acogió este sábado la presentación oficial del cartel anunciador de la Semana Santa 2026, en un acto organizado por la Federación de Cofradías y Hermandades que combinó solemnidad, música y simbolismo. La velada reunió a autoridades, representantes cofrades y numerosos fieles, en una cita que sirvió también para el nombramiento del Caballero Portaestandarte y la exaltación cofrade.

Miembros del Consejo Rector de la Federación, el autor de la exaltación, el portaestandarte y el pregonero 2026, con el cartel de la Semana Santa / Paco Berenguer

Un acto institucional y cofrade

El evento estuvo conducido por el cronista de la Federación, Cristian Cortés Ruiz, y contó con la presencia de la alcaldesa de Crevillent, Lourdes Aznar Miralles, el presidente de la Federación, Mario Ruiz Igual, miembros del Consejo Rector, autoridades municipales, representantes de cofradías y hermandades, entidades culturales y un nutrido grupo de cofrades. El acto se desarrolló en un ambiente de respeto y recogimiento, acorde con la relevancia de la celebración.

Caballero Portaestandarte 2026

Durante la ceremonia se llevó a cabo el nombramiento del Caballero Portaestandarte de la Semana Santa 2026, distinción que este año ha recaído en Aaron Berruezo Forner, cofrade de la Virgen de las Angustias y del Lavatorio. La designación reconoce una trayectoria vinculada al compromiso, el trabajo constante y el legado familiar dentro del mundo cofrade. El nuevo portaestandarte recibió la insignia federativa y el banderín de manos de su antecesor, Francisco Javier Martínez.

Un momento del acto de presentación del cartel de 2026 de la Semana Santa de Crevillent / Paco Berenguer

La música procesional fue uno de los ejes del acto gracias a la intervención de un cuarteto de jóvenes saxofonistas crevillentinos, que interpretaron piezas de gran profundidad espiritual como Stabat Mater de Zoltán Kodály, Hosanna in excelsis de Óscar Navarro y Christus Factus Est de Vicente Gómez Zarzuela, contribuyendo a crear un clima de solemnidad y emoción.

El cartel oficial y su simbolismo

El momento central llegó con el descubrimiento del cartel oficial de la Semana Santa de Crevillent 2026, obra del reconocido artista Pablo Cortés del Pueblo, una de las figuras más destacadas del panorama cofrade nacional. Aunque el autor no pudo asistir por compromisos profesionales, participó mediante un mensaje audiovisual en el que explicó el proceso creativo de la obra.

El presidente de la Federación entrega el primer cartel a la alcaldesa de Crevillent / Paco Berenguer

El cartel tiene como protagonista, por primera vez, a la Hermandad de San Pedro, con un nazareno de la corporación en primer plano y la imagen de San Pedro Arrepentido avanzando por las calles de Crevillent, con el campanario de la iglesia de Nuestra Señora de Belén al fondo. La composición rinde además homenaje a tres mártires crevillentinos del siglo XX —el Rvdo. Pascual Martínez, Juan Bautista Mas Candela y Guillermo Magro Espinosa— actualmente en proceso de canonización. La obra se articula cromáticamente en torno a los colores del escudo y la bandera de la ciudad, integrando los tonos propios de la hermandad protagonista y reforzando la identidad local.

Tras la entrega del primer ejemplar del cartel a la alcaldesa, el acto continuó con la exaltación cofrade a cargo del reverendo Juan Carlos Ramos, sacerdote y periodista, director del programa El Día del Señor de TVE, quien ofreció una reflexión sobre la fe, la tradición y el sentido profundo de la Semana Santa.

El acto contó con una exaltación de la Semana Santa de Crevillent que corrió a cargo del reverendo Juan Carlos Ramos / Paco Berenguer

La presentación se cerró con palabras de agradecimiento por parte de la Federación, que subrayó la importancia de la unión y el trabajo conjunto para seguir engrandeciendo una celebración reconocida como Fiesta de Interés Turístico Internacional, e invitó a la participación en los próximos actos y cultos del calendario cofrade.