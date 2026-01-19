Un estudio de la UMH de Elche alerta del exceso de sal en alimentos procesados

Un estudio de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) ha constatado que España no ha logrado reducir el contenido de sodio en muchos alimentos procesados que se comercializan en supermercados, pese a los compromisos adquiridos con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para disminuir su impacto en la salud pública. La investigación revela incluso incrementos significativos en algunos productos de consumo habitual, como las carnes procesadas, cuyo contenido en sodio ha aumentado más de un 30 %, lo que dificulta alcanzar los objetivos internacionales de reducción del consumo de sal.

El trabajo concluye que, sin medidas regulatorias obligatorias, será complicado frenar los problemas de salud asociados al consumo excesivo de sodio, que en España procede mayoritariamente de alimentos procesados y no de la sal añadida en el hogar.

Un riesgo clave para la salud cardiovascular

La ingesta elevada de sodio es uno de los principales factores de riesgo modificables para la hipertensión arterial y las enfermedades cardiovasculares, responsables de una parte muy relevante de la mortalidad tanto en España como a nivel mundial. La OMS recomienda no superar los 2 gramos de sodio al día, equivalentes a 5 gramos de sal. Sin embargo, la media de consumo en España casi duplica ese máximo recomendado.

“El exceso de consumo de sodio proviene mayoritariamente de los alimentos procesados y no tanto de la sal añadida durante la preparación doméstica, por lo que una de las estrategias de salud pública propuestas era reducir el sodio en los productos de supermercado”, explica la profesora de Nutrición y Bromatología de la UMH Ana Belén Ropero, líder del estudio.

La fruta fresca, como el melón del Carrizal, no contiene sales y es fundamental para la dieta / Matías Segarra

Más de 6.000 productos analizados

En este contexto, el Grupo BADALI de la UMH ha analizado si los alimentos procesados vendidos en España han reducido realmente su contenido de sodio tras el compromiso del país con la OMS de disminuir el consumo de sal en la población un 30 % antes de 2026.

El estudio, publicado en European Journal of Nutrition, examina más de seis mil productos alimentarios empaquetados disponibles en el mercado español en dos periodos: 2017–2021 y 2022–2025. La investigación se ha centrado en los alimentos que más contribuyen al consumo de sal en España, como carnes procesadas, pan y quesos, y también ha incluido otros productos con sal añadida, como cereales de desayuno, conservas vegetales y de legumbres, salsas, galletas y aperitivos.

Los resultados muestran que no se ha producido una reducción sustancial del sodio en los grupos más relevantes. Por el contrario, las carnes procesadas, de elevado consumo, han incrementado su contenido en más del 30 %. En otros productos, como galletas y aperitivos, se han observado descensos de escasa relevancia nutricional, mientras que actualmente se comercializan más quesos con alto contenido de sodio.

Falta de regulación efectiva

“Cualquiera puede identificar un producto con alto contenido de sodio mirando la tabla de información nutricional: si contiene más de 1 gramo de sal por cada 100 gramos de producto, sería excesivo y no recomendable”, explica la investigadora de la UMH Manel C. Hadid, primera autora del estudio. En el caso de los líquidos, el umbral se sitúa en 0,25 gramos de sal por cada 100 mililitros.

Por su parte, la profesora de Nutrición y Bromatología de la UMH Marta Beltrá, también primera contribuyente al trabajo, subraya que “hasta ahora, se ha recomendado a los fabricantes que reduzcan el contenido de sal en los alimentos. Sin embargo, sin intervenciones regulatorias que obliguen a reducir la sal, es poco probable que se produzca una disminución real de los problemas de salud”. La experta recuerda que el consumo elevado de sodio se asocia con hipertensión, enfermedad cardiovascular, daño renal y un mayor riesgo de mortalidad.

Diversos estudios independientes han demostrado que reducir la ingesta de sodio es una de las intervenciones más efectivas para prevenir enfermedades no transmisibles. No obstante, el análisis de la UMH evidencia que, con las iniciativas actuales, no se alcanzará el objetivo marcado por la OMS.

Los investigadores señalan que la variabilidad entre productos demuestra que existe margen técnico para reducir el sodio sin comprometer la aceptación del consumidor, pero advierten de que estas reducciones, al ser voluntarias, no se están aplicando de forma sistemática. El estudio apunta así a la necesidad de reforzar los marcos regulatorios, establecer límites obligatorios y ampliar las estrategias de reformulación alimentaria.

En el análisis de datos ha colaborado también el catedrático de Estadística de la UMH Fernando Borrás. Para el estudio se ha utilizado la base de datos BADALI, una herramienta desarrollada en la UMH que permite consultar la composición nutricional de alimentos comercializados en España y que está disponible de forma abierta en https://badali.umh.es/. El artículo completo puede consultarse en https://doi.org/10.1007/s00394-025-03861-0.