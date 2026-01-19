Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Elche alberga la primera refinería circular de la Comunidad Valenciana

La planta, creada por el Parque Científico de la UMH por una start-up, convierte residuos industriales como aceites usados en energía limpia y combustibles sostenibles

La empresa e-zero, surgida del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH), ha puesto en marcha en Elche la primera refinería circular de la Comunidad Valenciana, una instalación pionera que transforma desechos industriales en energía limpia mediante una innovadora tecnología de filtración química. La planta, ya operativa en el polígono industrial de Carrús, tiene capacidad para tratar hasta 1.460 toneladas anuales de residuos hidrocarburados, como aceites usados, y permite producir aceites base, combustibles sostenibles y gas, reduciendo la dependencia de fuentes fósiles y situando a la ciudad en el mapa de la economía circular y la innovación sostenible.

La infraestructura supone un hito en la gestión de residuos industriales y en la transformación de desechos procedentes de distintos sectores productivos, al apostar por un modelo que evita la incineración o el vertido y promueve la reutilización continua de los materiales tratados.

Una planta pionera en Carrús

La nueva instalación ha sido desarrollada desde cero por e-zero y permite tratar de forma independiente distintos tipos de aceites usados, lo que optimiza su regeneración y la calidad final del producto. La planta cuenta con dos módulos diferenciados: uno destinado a la filtración química de aceites industriales, como los fluidos hidráulicos, y otro que aplica un proceso de destilación molecular de punto crítico para aceites muy degradados por procesos térmicos, como los de motor.

Según explica el director ejecutivo de la compañía, Aarón Moreno, “esta separación la marca la normativa, pero lo habitual es que en otras plantas se mezclen. Nosotros somos la única planta de la provincia, y probablemente a nivel nacional, que aplica ambos procesos de forma independiente”. Esta singularidad convierte a la refinería ilicitana en un referente tecnológico dentro del sector.

Control integral de toda la cadena

Uno de los principales valores diferenciales de e-zero es su control integral del proceso, desde la recogida del residuo hasta su posterior comercialización. La empresa dispone también de licencia de transporte, lo que le permite encargarse de la recogida, gestión, regeneración y venta del aceite reciclado.

“Con los residuos que se generan en la provincia tenemos suficiente actividad, pero nuestro objetivo es crecer a nivel autonómico y, más adelante, nacional”, señala Moreno. Esta estrategia refuerza la viabilidad del proyecto y su potencial de expansión más allá del ámbito local.

Reciclaje infinito y bajo impacto ambiental

Tras el tratamiento realizado en la planta, el residuo se transforma en aceite base de alta calidad y combustibles sintéticos de alto valor, con prestaciones equivalentes a las del producto original. Estos materiales pueden reutilizarse en sectores tan diversos como la industria química, la aviación o los motores. “Una vez usado, puede volver a recogerse y regenerarse de nuevo. Así hemos conseguido un ciclo de reciclaje infinito”, destaca el director ejecutivo.

El proceso desarrollado por e-zero se caracteriza además por su bajo consumo energético, su alta capacidad productiva y por ser 100 % limpio, ya que no genera residuos. El único subproducto es una pequeña cantidad de agua, que se reutiliza en el sistema de refrigeración. Incluso en los casos más extremos, cuando se genera un residuo sólido similar al betún a partir de aceites en muy mal estado, este se reaprovecha para usos como la fabricación de asfaltos.

De cara al futuro, la compañía prevé ampliar la capacidad de la planta de Elche con hasta cuatro nuevas maquinarias, así como avanzar en proyectos nacionales e internacionales ya en desarrollo. Con esta iniciativa, e-zero se consolida como un referente en economía circular, apostando por la innovación y la sostenibilidad para dar una nueva vida a los residuos industriales y contribuir a un modelo energético más limpio e independiente.

