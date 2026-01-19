Agricultura
Vox carga contra el acuerdo de la UE con Mercosur por dañar al campo de Elche
El grupo municipal llevará al próximo pleno una moción de apoyo a agricultores y ganaderos ilicitanos
El Grupo Municipal Vox Elche ha situado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur en el centro del debate político local y ha registrado una moción, a una semana del próximo pleno municipal, para denunciar el perjuicio que estos tratados suponen para los productores ilicitanos, según expone Vox. La formación considera que estos acuerdos obligan al sector primario local a competir en una “injusta desventaja” frente a productos importados más baratos y sometidos a controles menos exigentes.
Según expone Vox, esta situación está asfixiando al campo de Elche, ya que agricultores y ganaderos se enfrentan a unos ingresos que no alcanzan ni para cubrir los costes de producción, mientras se permite la entrada de productos procedentes de terceros países que no cumplen los mismos estándares laborales ni sanitarios.
Competencia desleal y costes de producción
En el texto de la moción registrada por la formación se advierte de la contradicción que vive el sector primario ilicitano. Mientras se autoriza la importación de productos que no respetan el trabajo digno ni la normativa sanitaria española, los productores locales se ven, según la formación, acorralados por una “burocracia hipertrofiada y compleja” que bloquea su actividad y reduce aún más su rentabilidad.
Desde el grupo municipal alertan de que esta competencia desleal derivada de los acuerdos comerciales internacionales está provocando una pérdida progresiva de viabilidad económica en muchas explotaciones agrícolas y ganaderas del término municipal.
El Camp d’Elx, en riesgo
Vox subraya que esta situación supone un riesgo directo para el Camp d’Elx, al que define como uno de los signos de identidad más destacados del municipio. La formación pone en valor el trabajo de los hombres y mujeres del campo, al que considera el alma del comercio de cercanía y de productos emblemáticos como la Granada Mollar, el Dátil, el Melón del Carrizal o la Palma Blanca, pilares de la economía real de numerosas familias.
En este contexto, Vox critica que la “indolencia de los políticos” haya permitido que la ideología sustituya a las personas, desnaturalizando el sentido del servicio público. A su juicio, se están imponiendo políticas ambientales con costes “de todo punto desorbitados” que no ofrecen un apoyo efectivo a los trabajadores del sector y que generan angustia y desesperación creciente entre agricultores y ganaderos.
Debate político inminente
Con el registro anticipado de la moción, VOX pretende que el Ayuntamiento de Elche se pronuncie ante una crisis que, según la formación, pone en jaque el sustento de muchas familias ilicitanas vinculadas al sector primario. El grupo municipal insiste en que no se puede seguir ignorando el impacto de las importaciones externas ni la falta de rentabilidad que sufren los huertos del término municipal.
Finalmente, Vox ha instado al resto de partidos con representación municipal a que se posicionen públicamente sobre el futuro de la agricultura y la ganadería ilicitana durante la sesión plenaria prevista para el próximo lunes.
