Un estudio revela en Elche por qué al alumnado autista le cuesta entender lo que lee

Leer bien no siempre significa entender. Y en el caso del alumnado con Trastorno del Espectro Autista (TEA), esta diferencia puede pasar desapercibida en las aulas. Una investigación de profesoras del Grado en Educación de la Universidad CEU Cardenal Herrera de Elche acaba de poner el foco en este problema silencioso detectándose que la conciencia sobre las estrategias de lectura, la llamada metacognición, no es suficiente para asegurar una comprensión lectora eficaz.

El trabajo, firmado por Nuria Andreu Ato y Mónica Belda-Torrijos (CEU UCH) junto al investigador Alberto Sánchez Pedroche, de la Universidad de les Illes Balears, ha sido publicado en la revista científica Journal of Posthumanism y revela una brecha preocupante entre “saber cómo se lee” y “entender lo que se lee”, especialmente cuando el texto exige interpretar ideas implícitas o adoptar una mirada crítica.

Uno de los hallazgos más relevantes es que la metacognición, por sí sola, no garantiza la comprensión, como explica Andreu, quien detalla que resulta imprescindible enseñar de manera explícita estrategias que ayuden al alumnado a comprobar si ha entendido el texto y a superar los obstáculos que surgen durante la lectura.

Dificultades

La comprensión lectora es una competencia transversal, esencial para aprender matemáticas, ciencias o historia. Sin embargo, sigue siendo uno de los grandes retos en la educación inclusiva del alumnado con TEA. Tal como señala Mónica Belda, muchos de estos estudiantes leen correctamente desde el punto de vista formal, pero tienen serias dificultades para captar el sentido global del texto o interpretar aquello que no está literalmente escrito.

Esta limitación no solo afecta al rendimiento académico, sino también a la autonomía y a la participación plena en el entorno educativo. Con esta preocupación de fondo, el estudio analiza la relación entre dos dimensiones clave del proceso lector, que sería la conciencia metacognitiva y los distintos niveles de comprensión lectora.

Caso real

La investigación se basa en un estudio de caso explicativo de un alumno de nueve años con TEA de grado 1, escolarizado en cuarto de Primaria en un centro ordinario. A través de pruebas estandarizadas, observaciones en el aula y entrevistas con el docente, los investigadores pudieron reconstruir con detalle cómo lee el alumno y qué ocurre cuando el texto exige algo más que decodificar palabras.

Los resultados son claros ya que el estudiante muestra un nivel moderado de conciencia sobre las estrategias que utiliza al leer como anticipar el contenido o fijarse en la estructura del texto. Sin embargo, apenas recurre a otros mecanismos de apoyo clave, como releer, comprobar si ha entendido o pedir aclaraciones.

El impacto se refleja directamente en la comprensión lectora, que resulta muy baja, con un desplome especialmente acusado en la comprensión crítica. “La interpretación de información implícita y la reflexión sobre el texto son, sin duda, los puntos más vulnerables”, advierte Andreu. Y es que se da el aso de que sin un trabajo específico en este nivel, el alumnado se quede en una lectura superficial que limita su aprendizaje.

Enseñar a comprender

El estudio lanza el mensaje al ámbito educativo de que no basta con fomentar que el alumnado sea consciente de cómo lee, si no que deben enseñarse formas de comprensión explícita y adaptada al perfil de cada estudiante.

Entre las líneas de intervención que proponen las autoras destacan el uso de apoyos visuales, la selección de textos conectados con los intereses del alumnado o incluso el aprovechamiento de tecnologías educativas adaptadas. Todo ello, subrayan, debe ir acompañado de una formación específica del profesorado y de una coordinación estrecha con familias y especialistas.

IA y robótica

En estos últimos años se han desarrollado proyectos precisamente para remar en este sentido empleando la Inteligencia artificial (IA) y robótica para personalizar la enseñanza de alumnos con autismo, como es el caso de varios grupos de investigación de la Universidad de Alicante que desarrollaron una innovadora aplicación móvil para crear entornos de aprendizaje dinámicos y atractivos que fomenten la comunicación y la interacción social.

En cuanto al estudio en el que ha colaborado el CEU, las investigadoras concluyen que la clave está en acompañar el proceso lector de manera continuada para desarrollar una habilidad compleja como es la comprensión lectora, "que requiere tiempo, práctica y estrategias bien ajustadas”.

Evidencia científica

Aunque se trata de un estudio de caso y no permite generalizar resultados, las investigadoras defienden su valor como evidencia para la reflexión pedagógica y como punto de partida para futuras investigaciones con muestras más amplias, todo con tal de lograr que una educación inclusiva real.