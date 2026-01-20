Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El programa Bici-Rural de Elche 2026 ya tiene fecha para sus rutas guiadas gratuitas

La inscripción debe realizarse en la web del ayuntamiento, que también pone a disposición 5 bicis eléctricas y un triciclo adaptado

O. Casado

O. Casado

Montar en bicicleta es una de las actividades más saludables que hay. Y si lo hacemos por una zona rural, mejor todavía. Es por ello que desde el Ayuntamiento de Elche han puesto en marcha el programa Bici-Rural.

Se trata de seis rutas guiadas gratuitas para ir en bici. El programa se desarrolla entre enero y junio con una ruta mensual que siempre tendrá salida y llegada en el polideportivo de Las Bayas.

El consistorio explica que esta actividad está dirigida a la población adulta, familias y personas mayores que tendrán que acudir con su bici, aunque también se incluye el uso de 5 bicicletas eléctricas municipales y un triciclo adaptado para favorecer la participación de personas con movilidad reducida.

Rutas de Bici-Rural de Elche e inscripciones

Las rutas son las siguientes: 

  • 25 de enero. Entre acequias y palmeras. 6 kilómetros, 2 horas.
  • 22 de febrero. Ruta a la Hoya. 6 kilómetros, 2 horas.
  • 22 de marzo. Saladares de La Baia. 5 kilómetros, 2 horas.
  • 19 de abril. Árboles singulares. 6 kilómetros, 2 horas.
  • 17 de mayo. Hacia Santa Fe. 10 kilómetros, 3 horas.
  • 14 de junio. Rumbo a Balsares. 14 kilómetros, entre 3 y 4 horas.

La inscripción debe realizarse en la web del Ayuntamiento de Elche.

