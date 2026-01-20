Crevillent exhibe en FITUR sus fiestas de Interés Turístico Internacional y el torneo de Juanfran Torres

Crevillent participa desde este martes en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que se celebra en IFEMA (Madrid), con una agenda centrada en la promoción turística de sus celebraciones más emblemáticas y de uno de sus eventos deportivos con mayor impacto internacional. El Ayuntamiento acude a la cita con el objetivo de dar visibilidad a sus dos fiestas declaradas de Interés Turístico Internacional, la Semana Santa y los Moros y Cristianos, así como a la Crevillent Cup, un torneo de fútbol base que se ha consolidado como referente en el calendario deportivo y que organiza el popular exfutbolista Juanfran Torres.

Fiestas y deporte como ejes promocionales

El concejal de Turismo, Pedro García Magro, explica que la presencia de Crevillent en FITUR se articula en torno a “algunos de los principales atractivos del municipio”, con especial atención a la Semana Santa y a los Moros y Cristianos, además de la Crevillent Cup, un evento que cada mes de marzo atrae a cientos de jóvenes futbolistas y acompañantes procedentes de distintos países.

Los jugadores de la cantera del Átletico de Madrid celebran el triunfo. / Atleti Academia

Según detalla el edil, la Crevillent Cup, impulsada por el exfutbolista del Atlético de Madrid y de la Selección Española Juanfran Torres y respaldada por el Ayuntamiento, celebra en 2026 su quinta edición, afianzándose como una cita deportiva de primer nivel. A lo largo de sus ediciones, el torneo ha reunido a canteras de clubes de élite como Real Madrid, Atlético de Madrid, FC Barcelona, Real Betis, Valencia CF, Elche CF, Athletic Club, Sevilla FC, Paris Saint Germain, Manchester City, Chelsea, Inter de Milán o Sporting de Lisboa, entre otros. Este evento se presenta en FITUR en la Plaza Central de la Comunitat Valenciana, un espacio preferente habilitado por Turisme Generalitat Valenciana.

Moros y Cristianos y Semana Santa en Costa Blanca

Las exposiciones dedicadas a la Semana Santa y a los Moros y Cristianos se desarrollan en el espacio Costa Blanca, habilitado por la Diputación de Alicante. En el caso de los Moros y Cristianos, los representantes municipales aprovechan este escaparate para promocionar que Crevillent es sede de la Asamblea General de la Unión Nacional de Entidades Festeras de Moros y Cristianos (UNDEF), que se celebra los días 20, 21 y 22 de febrero en la localidad.

Miembros del Consejo Rector de la Federación, el autor de la exaltación, el portaestandarte y el pregonero 2026, con el cartel de la Semana Santa / Paco Berenguer

Este acontecimiento, propuesto a la UNDEF por la Asociación de Moros y Cristianos “San Francisco de Asís”, permite dar a conocer aún más la Fiesta de Interés Turístico Internacional y reforzar la imagen de Crevillent como destino festero, con un impacto positivo en su proyección turística.

En cuanto a la Semana Santa, durante FITUR se exhibe el cartel anunciador de la celebración, presentado el pasado sábado en el Museo de la Semana Santa. La imagen procesional de San Pedro Arrepentido anuncia por primera vez la Semana Santa crevillentina mediante una obra influida por la cartelería de principios del siglo XX, firmada por el pintor malagueño Pablo Cortés del Pueblo.

Calidad turística y reuniones estratégicas

La agenda institucional en FITUR incluye también la asistencia, el jueves 22 de enero, a la gala de la “Noche Q de la Calidad Turística”, que se celebra en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles. Crevillent cuenta actualmente con dos espacios distinguidos con la Q de Calidad Turística: el Museo Municipal Mariano Benlliure y la Oficina de Turismo, ambos con el distintivo recientemente renovado tras superar sus auditorías.

La directora del Museo Benlliure de Crevillent, Ana Satorre, destacó el virtuosismo que el escultor tuvo desde muy joven / V. L. Deltell

Además de los actos promocionales, el Ayuntamiento aprovecha la presencia en la feria para mantener reuniones con empresas e instituciones del sector turístico, con el fin de explorar nuevas oportunidades de colaboración.

El concejal de Turismo subraya que “la presencia de Crevillent en FITUR es una oportunidad estratégica para mostrar todo el potencial turístico del municipio, desde nuestras fiestas y tradiciones hasta eventos deportivos de proyección internacional y la calidad de nuestros recursos turísticos, al mismo tiempo que mantendremos reuniones con empresas e instituciones presentes en la feria”, reafirmando así el compromiso municipal con la promoción de Crevillent como destino turístico de referencia.