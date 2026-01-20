Elche acondiciona dos aparcamientos junto a La Torreta dentro del plan de mejora de caminos

El acondicionamiento de dos zonas de aparcamiento que utilizan ya los vecinos y situadas junto a La Torreta, en el entorno de Puertas Coloradas, forma parte del plan de mantenimiento y mejora de caminos rurales que el Ayuntamiento de Elche está desarrollando en el Camp d’Elx. Estas actuaciones, que incluyen trabajos de zahorra y asfaltado, se integran en un contrato de 1,2 millones de euros correspondiente a la primera fase de un programa que tendrá continuidad con una segunda inversión similar a lo largo de 2026.

Así lo ha anunciado el alcalde de Elche, Pablo Ruz, acompañado por el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, y el edil de Pedanías, Pedro José Sáez, que visitó este martes los trabajos de asfaltado iniciados esta semana en el camino del Purgatori, en la pedanía de Daimés. El vial, con una longitud de 1,8 kilómetros, conecta la carretera de Dolores con la carretera del León y constituye un eje fundamental de comunicación para los vecinos, con un tráfico constante de vehículos.

Un camino muy transitado tras años sin asfalto

Durante la visita, el alcalde puso el acento en la importancia de este tipo de intervenciones, que en ocasiones pueden percibirse como secundarias, pero que resultan “absolutamente cruciales” para la vida diaria en las pedanías. Según explicó, se trata de caminos que llevaban más de 15 años sin ser asfaltados y que presentaban un notable deterioro, con baches y deficiencias acumuladas por la falta de inversión continuada.

Además del camino del Purgatori se quiera actuar en el Ocho y el Vessant del Platero / Áxel Álvarez

Ruz destacó que el camino del Purgatori es especialmente relevante por su función de nexo de unión entre dos carreteras principales y por el volumen de tránsito que soporta. La actuación, con una extensión cercana a los dos kilómetros, se enmarca en la primera fase del contrato de asfaltado y zahorra, dotado con 1,2 millones de euros, al que se sumará una segunda fase con otros 1,2 millones a lo largo del ejercicio 2026.

El alcalde reconoció que la extensión del Camp d’Elx y la cantidad de caminos existentes hacen que, pese al esfuerzo inversor, las necesidades sigan siendo muy elevadas. En este sentido, señaló que “por mucho que asfaltemos nunca será suficiente”, aunque defendió que el Ayuntamiento está avanzando de forma progresiva para atender las demandas más urgentes.

Más actuaciones en Daimés y La Hoya

Dentro del mismo contrato se incluyen otras intervenciones relevantes. En el camino del Ocho, también en Daimés, se actuará sobre un primer tramo de tierra de alrededor de 450 metros, que se adecuará mediante una base de zahorra artificial, y se reasfaltará un segundo tramo de algo más de un kilómetro. A estas obras se suma el asfaltado del camino del Vessant del Platero, en la pedanía de La Hoya, con una longitud aproximada de 1,8 kilómetros.

Además de los caminos, el plan contempla la adecuación con zahorra de dos zonas de aparcamiento muy utilizadas por los vecinos en la calle Blas Orts Sánchez, en el entorno de Puertas Coloradas. Se trata de dos parcelas municipales, de 1.200 y 820 metros cuadrados, respectivamente, que llevaban cerca de 20 años sin recibir inversiones pese a su uso habitual.

El alcalde de Elche asegura que se irán asfaltando progresivamente nuevos caminos empezando por los más deteriorados / Áxel Álvarez / AXEL ALVAREZ

El mantenimiento como prioridad municipal

El alcalde insistió en que el mantenimiento de las infraestructuras públicas es una de las claves de la gestión municipal, especialmente en un término municipal de más de 325 kilómetros cuadrados. En su intervención, defendió que mantener en condiciones la red de caminos y espacios públicos exige recursos económicos y una planificación constante, subrayando que “el mantenimiento implica inversión”.

Ruz también se refirió a las reclamaciones vecinales de otros caminos pendientes de actuación y apeló a la comprensión, señalando que el Ayuntamiento no puede actuar de forma simultánea en todos ellos, pero sí avanzar de manera ordenada y continuada.

Nuevos pliegos y una inversión global de cuatro millones

Por su parte, el concejal de Espacios Públicos, Claudio Guilabert, explicó que el gobierno municipal ya trabaja en la preparación de nuevos pliegos para continuar con el plan de asfaltado en el resto de pedanías. A estas actuaciones se sumarán contratos para la renovación de aceras y la mejora de parques infantiles en todo el municipio, tanto en el casco urbano como en las zonas rurales.

Según detalló Guilabert, la suma de los dos pliegos de asfaltado, el de aceras y el de juegos infantiles permitirá invertir cerca de 4 millones de euros a lo largo de 2026 en la mejora del espacio público, una inversión que se percibirá en aspectos cotidianos del entorno urbano y rural.

El Ayuntamiento de Elche quiere sumar 1,2 millones en asfaltado a los 1,2 ya destinados / Áxel Álvarez

El papel de las juntas de distrito

El edil de Pedanías, Pedro José Sáez, puso en valor el compromiso del Ayuntamiento tanto con las grandes inversiones como con las actuaciones de mantenimiento diario, y subrayó el papel de las juntas de distrito como herramienta fundamental para canalizar las demandas vecinales. Según explicó, son estos órganos, junto con los pedáneos, los que marcan la prioridad de las actuaciones en función de las necesidades trasladadas por los vecinos.

En la misma línea, el alcalde pedáneo de Daimés, Javier Piñol, agradeció al gobierno municipal el cumplimiento de los compromisos adquiridos y recordó que, en una partida sin núcleo urbano, la red de caminos es esencial para la comunicación entre vecinos. La presidenta del distrito de Daimés, Derramador y La Hoya, Alicia Molero, destacó que muchas de las peticiones planteadas en las juntas se están atendiendo de forma progresiva, ya sea mediante zahorra o asfaltado, conforme a la disponibilidad presupuestaria y a los criterios de demanda vecinal.