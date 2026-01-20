Esquerra Unida renueva su dirección en Elche con la vista puesta en las elecciones de 2027 y la unidad de la izquierda

Las elecciones municipales se celebrarán en poco menos de un año y medio, y las diferentes formaciones han empezado a mover ficha con el fin de articularse de cara a la próxima cita con las urnas. En este contexto, la asamblea local de Esquerra Unida d’Elx (EU) ha renovado la composición de su máximo órgano de dirección, el Consejo Político Local. Lo ha hecho, como indican desde EU, “apostando decididamente por un modelo de co-coordinación intergeneracional”. Así, en la asamblea celebrada el pasado viernes 16, la militancia eligió a Ángela Lorenzo y Héctor García como nuevos co-coordinadores de la organización. Mientras, Alberto Boix se situará al frente de Acción Política, con fin, indican, de “fortalecer la hoja de ruta hacia la unidad”, dentro de un movimiento que ha supuesto relevar a la anterior dirección para abrir un nuevo ciclo político en la ciudad.

María José Rodríguez, Esther Díez y Héctor García de Podem, Compromís y EUPV, en una comparecencia de diciembre. / INFORMACIÓN

Renovación

Desde la formación, de hecho, detallan que “esta nueva etapa se caracteriza por una profunda renovación organizativa que busca generar sinergias entre la experiencia militante y el empuje de los nuevos cuadros”. Así las cosas, el nuevo Consejo Político ha designado a Héctor García para compaginar la co-coordinación con la responsabilidad de Organización, “garantizando así la vertebración interna del partido”, señalan desde EU. Mientras, el área estratégica de Acción Política recae sobre Alberto Boix, “quien tendrá la tarea fundamental de conectar las propuestas de la organización con las necesidades materiales de la ciudadanía ilicitana”, comentan.

Alineados con EUPV e Izquierda Unida federal

“La nueva dirección asume el mandato con una hoja de ruta clara, alineada con las directrices de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y de Izquierda Unida federal: trabajar por la construcción de un bloque histórico de cambio”, afirman desde la cúpula del partido en Elche. En esta línea, Ángela Lorenzo y Héctor García destacan la importancia de abordar este proceso desde "la humildad y el trabajo en lo común", con el objetivo irrenunciable de lograr un cambio real en el Ayuntamiento de Elche en 2027. "No hay tiempo para mirar atrás; nuestra mirada está puesta en el futuro de Elx y en la defensa de los servicios públicos y la clase trabajadora", señalan desde la nueva coordinación. Al respecto, la dirección reafirma “su compromiso con el proceso de unidad de la izquierda que ya se está gestando en la ciudad”, y ponen el foco en que “Esquerra Unida seguirá profundizando en el trabajo conjunto que se ha venido visibilizando recientemente junto a fuerzas como Compromís y Podem, con la voluntad firme de construir una alternativa al Partido Popular de Pablo Ruz”.

Enmiendas

EU ya presentó el pasado mes de diciembre junto al grupo municipal de Compromís per Elx y Podem una batería de enmiendas conjuntas al presupuesto de Elche para 2026, con el fin, mantuvieron entonces, de devolver las políticas sociales y democráticas al Ayuntamiento, "frente a la regresión y sectarismo de dos formaciones políticas incapaces de articular las medidas necesarias para hacer frente a los problemas reales de los ilicitanos e ilicitanas", en alusión a PP y Vox. Un paso que dieron de la mano las tres formaciones y que apuntaba a esa “unidad de la izquierda” que ahora reivindica EU, y que podría llegar a cuajar en esa lista única de cara a las próximas elecciones municipales, las de 2027, después de que se intentara en 2023 sin éxito.