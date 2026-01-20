El Hort del Gat se resetea tras su rehabilitación: de Medio Ambiente a centro de interpretación del Palmeral con el foco en la investigación

Casi 14 años. Eso es lo que ha necesitado el Hort del Gat para volver a reabrir sus puertas, en la que es una de las historias más negras del patrimonio en Elche. El emblemático edificio cerró en 2012, coincidiendo con la clausura de la Estación Phoenix, dedicada a la investigación en torno a la palmera, por parte del Gobierno del PP escudándose en los recortes que imponía la crisis económica de aquellos años. A partir de ahí, el edificio, que, pese a estando en uso presentaba unas condiciones más que cuestionables porque las obras de mantenimiento habían brillado por su ausencia, sólo fue a peor. Vandalismo, okupaciones y hasta incendios varios le dieron la puntilla a un inmueble que fue languideciendo sin freno, mientras que desde la Administración local, en función del color del momento, iba planteando posibles usos sin acabar de meter mano en el huerto. Así hasta que, en agosto de 2022, pareció que la restauración iba en serio. Pero eso, sólo lo pareció. Entre otras cosas, porque en otoño de 2023 las obras se pararon. Hasta el punto de que los trabajos no se acabarían retomando hasta mitad del año pasado, con rifirrafes burocráticos y sobrecostes complicando la situación. Ahora no sólo ha finalizado la rehabilitación, sino que el inmueble, casi tres lustros después, ha reabierto sus puertas, a expensas de que se recupere el exterior y se redefina el plan para poner en marcha allí un centro de interpretación del Palmeral desde una vertiente más científica y con el foco en la investigación. Además, ya se ha comenzado a trasladar allí parte de la estructura de la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Palmeral.

El estado que presenta el Hort del Gat, con el edificio ya restaurado, visto desde el exterior. / Áxel Álvarez

Con la nueva ordenanza en el punto de mira

Precisamente fue con la reunión del Consejo Agrario Local de Elche, celebrada el lunes, con la que se “reestrenó” oficialmente el nuevo Hort del Gat reseteado. Un encuentro que sirvió para dar carta de naturaleza al inicio del proceso de elaboración de la futura Ordenanza del Medio Rural. Una regulación que, según el presidente del consejo y concejal de Medio Ambiente, José Antonio Román, “nace para dar respuestas claras a problemas reales del campo ilicitano, con el objetivo de prevenir riesgos, evitar conflictos y proteger el suelo agrícola sin imponer modelos productivos ni penalizar situaciones derivadas de la falta de recursos hídricos”, y que abordará cuestiones como la prevención de incendios y escorrentías, la diferenciación entre abandono y falta de recursos hídricos, la convivencia en los caminos rurales, la protección de las infraestructuras de riego, la prevención de vertidos y un régimen sancionador. Para ello, se abre ahora un periodo de un mes para recabar propuestas y sugerencias de cara a obtener un primer borrador de la ordenanza.

Los jardines del Hort del Gat, donde al menos se ha retirado ya la basura. / Áxel Álvarez

Una avanzadilla

Además, y en paralelo a la celebración del consejo local, los primeros empleados municipales de la Concejalía de Medio Ambiente, Agricultura y Palmeral, que tendrá su sede en el Hort del Gat, se han desplazado al edificio. En concreto, como avanzadilla, ya se han trasladado dos, con la vista puesta en que de aquí a febrero toda la estructura, con el edil incluido, puedan estar trabajando desde allí. La decisión, de hecho, no es casual. Como explica Román, se ha querido acelerar al máximo todo, con un primer desplazamiento, para conseguir que el inmueble tenga uso y no se vuelvan a repetir episodios de vandalismo como los que han venido marcando la historia reciente del huerto.

El exterior, donde queda algún escombro, pero se ha retirado la basura acumulada. / Áxel Álvarez

Una derivada más científica

Mientras tanto, desde el Ayuntamiento han comenzado a redefinir el plan que permitirá que el Hort del Gat no sólo sea la sede de la concejalía, sino que también se reconviertan las instalaciones en un centro de interpretación que también permita poner el foco en la investigación de la mano de la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche y del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Con un matiz, se aspira a que complemente lo que ya se muestra en otro huerto recuperado, la casa-museo del Hort dels Pontos ,en este caso, con una derivada más científica, como explica el concejal Medio Ambiente, pero teniendo en cuenta que es un centro de interpretación. Para ello, y como ya anunció el alcalde de Elche, Pablo Ruz, en su día, se invertirá algo más de medio millón de euros para restaurar los jardines, donde aún hoy se pueden ver los testigos evidentes del vandalismo y la dejadez provocada por el paso de estos 14 años sin ninguna intervención en las zonas verdes. De momento, se ha retirado la basura que se acumulaba en el exterior.

Palmeras in vitro

Por otra parte, como explica el responsable municipal de Medio Ambiente, la idea también es impulsar estudios de fertirrigación, una técnica que busca mezclar fertilizantes solubles con agua de riego para optimizar el uso de los nutrientes y de los recursos hídricos, de manera que mejore el rendimiento del cultivo en cuestión, en este caso, de las palmeras. Una experiencia piloto que se pondría en marcha aprovechando los ejemplares in vitro que, en su día, plantó la extinta Estación Phoenix, al margen de que también se puedan abrir otras vías de estudio con la UMH y el IVIA, y siempre partiendo de la base de que el Hort del Gat, más allá de ser sede de la concejalía, será un centro de interpretación que también habrá que ver ahora qué traducción tiene en el interior del edificio. Para ello, en cualquier caso, y como avanza José Antonio Román, se quieren explorar las posibles vías de subvenciones que ofrecen otras administraciones y, en particular, las que pueden obtenerse vía Bruselas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata de un proyecto con una vertiente cultural y medioambiental muy marcada. Por eso mismo, de momento, evita hablar de plazos, más allá de indicar que, por las características del plan, se desarrollaría por fases y que la idea es que pueda estar más o menos encauzado antes de que acabe este mandato, en 2027.