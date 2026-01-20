Santa Pola consolida su expansión turística llegando a los seis hoteles y duplicando plazas

Santa Pola atraviesa un momento dulce a nivel turístico y sólo hay que ver el interés de los inversores por apostar por la villa marinera para asentarse. Del 2020, marcado indudablemente por la pandemia de coronavirus, a este 2026, las plazas hoteleras se han duplicado, pasando de 411 a unas 800 después de la apertura de dos hoteles de cuatro estrellas.

El primero fue el hotel AJ de la empresa Nou Mediterrani que comenzó a dar servicio en 2021, hace ahora un lustro, en las inmediaciones de la N-332 en Gran Alacant, mientras que esta misma semana se ha materializado la nueva apuesta en el centro urbano de la localidad con el hotel Gaudea, con 87 habitaciones, sobre las instalaciones del antiguo Patilla que cerró con la crisis sanitaria. Con esta nueva incorporación el centro histórico coge el pulso que había perdido tras el cierre del mítico establecimiento de la familia Pérez-Selva que en 2023 anunció la venta del inmueble a un grupo inversor de Madrid tras más de medio siglo de actividad.

"Ciudad de oportunidades"

Precisamente la alcaldesa, Loreto Serrano, celebró el pasado domingo paralelamente a la Mitja Marató que "Santa Pola se ha convertido en una ciudad de oportunidades", declaraciones que realizó mientras realizaba una visita al remodelado hospedaje, que incluso abrió antes de completar los últimos detalles para poder acoger a deportistas ante el reclamo de la mítica prueba.

Visita a las instalaciones del reformado hotel Gaudea de Santa Pola / INFORMACIÓN

El enclave se ha transformado, partiendo de que ha aumentado en una quincena el número de habitaciones en comparación a las del extinto hotel, y también ha dado un salto de calidad en cuanto a la calificación, que pasa a ser de cuatro estrellas, siendo el único del núcleo urbano que ahora tiene esta categoría.

Desde la firma, que no está relacionada con ninguna cadena hotelera, trasladan que después de una redistribución de todas las estancias, ganando una planta de hospedaje sin necesidad de ampliar en altura, se le han añadido algunos servicios como gimnasio, piscina o jacuzzi en la azotea, una oferta que hasta la fecha era inexistente en la villa marinera y que va claramente dirigida al público familiar "enfocado al ámbito mediterráneo, con un cliente de poder adquisitivo entre medio y alto y que no tiene que ver con un turismo de masas", indican a este diario.

La dirección del hotel señala, además, que se ha procurado fomentar la economía local buscando que el personal sea del municipio, y se mantendrá también el servicio de hostelería con restaurante propio pero disponible también a quienes no son huéspedes.

Balance

Con lo cual, esta implementación deja en Santa Pola un total de dos hoteles de cuatro estrellas, tres hoteles y hostales de tres estrellas (con menos habitaciones y servicios más limitados), así como uno de dos estrellas a los que se le sumarían también un alto volumen de apartamentos turísticos extendidos por todo el término municipal difícil de contabilizar.

Es más, hace meses la formación Més Santa Pola apuntaba a la saturación de este modelo en Gran Alacant trasladando que suponen casi el 10 % del total de viviendas del barrio, con lo que afeaban que los precios no paraban de subir por la presión turística. Y es que hasta la fecha quedan en el aire dos macroproyectos urbanísticos para seguir aumentando las plazas hoteleras. Por un lado un apartahotel a escasos metros de donde se practica el parapente, junto a la urbanización El Faro de Gran Alacant.

En otoño vecinos llegaron a reunir más de 2.500 firmas contra la construcción de lo que consideran un "ecomonstruo". Denunciaron entonces que la preparación del terreno se estaba realizando con el convenio caducado mientras el Ayuntamiento defendió siempre la legalidad del proceso. Aún y así, a nivel municipal trasladan que la promotora todavía no tiene la licencia de construcción, con lo que el proyecto sigue parado más allá de aquellos trabajos previos que se realizaron sobre el solar y que pusieron en alerta a los residentes.

Del "Llums de la Mar" a rutas gamificadas en Fitur “SAL, con lo nuestro” es el título de la campaña turística que llevará Santa Pola a Fitur para crear un vínculo emocional entre los vecinos y quienes la visitan. La localidad acudirá a la feria en Ifema bajo el paraguas del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y se ubicará en el stand de la Comunidad Valenciana en el pabellón 7 desde el miércoles 21 hasta el domingo 25 de enero. Durante esta estancia se dará a conocer el planificador turístico inteligente Cicerone, el espectáculo pirotécnico Llums de la Mar, el cuento infantil “Los secretos del mar” de Berta Aguirre y las nuevas rutas gamificadas que presenta la web turismosantapola.es Además se presentará el Festival Moute de febrero durante el mes de la danza en Santa Pola, y será en el Street Marketing de Costa Blanca en la plaza de Callao de Madrid con una exhibición de la Escuela de Baile Fem Dansa. A nivel gastronómico habrá dos showcookings con protagonismo para el restaurante Oceánico y su chef Iván Biedma, así como el tartar de quisquilla de Santa Pola de Marufina. El concejal de Turismo, Borja Merino, señala que la participación de la villa marinera será en "clave de innovación, tradición y patrimonio" poniendo de relieve las señas de identidad, tradición, la sal, el mar, sus recursos patrimoniales y la gastronomía.

Hotel Rocas Blancas

Otro de los grandes retos de manos de la iniciativa privada será poner de nuevo en marcha el abandonado hotel Rocas Blancas. En 2021 salió a la venta por más de cuatro millones en Wallapop y dos años después trascendió que el antiguo alojamiento junto a la N-332 se rehabilitaría para reabrir de nuevo como complejo turístico, sin que sobre el terreno se hayan visto movimientos en la infraestructura.

El abandonado Hotel Rocas Blancas de Santa Pola, en imagen de archivo / Matias Segarra

Desde el Ayuntamiento trasladan a INFORMACIÓN que los propietarios siguen a la espera de tener luz verde del Ministerio de Fomento por la cercanía con la carretera nacional. Tal y como se avanzó en su momento, la encargada de asumir el proyecto de rehabilitación sería la misma promotora ilicitana que construyó el hotel de cuatro estrellas en Gran Alacant (Grupo ASA), y ya manifestó a la Administración local la intención de preparar lo antes posible un proyecto para reformar el edificio, que lleva abandonado desde 2010 y ha sido objeto de múltiples actos vandálicos a lo largo del tiempo.

Este complejo, conocido en sus inicios como Hotel JM, llegó a ser referente en su época antes de que se convirtiese en un esqueleto de ladrillo que da mala imagen desde una de las principales puertas de entrada a Santa Pola.

El estado actual nada tiene que ver con aquella infraestructura de cinco plantas y más de un centenar de habitaciones donde miles de turistas disfrutaron de spa, piscina exterior, gimnasio, un palacio de cristal y hasta un enclave para celebrar banquetes de boda o encuentros de equipos de fútbol del panorama mundial.