Las luces de Navidad empiezan a despedirse en Elche dos semanas después de Reyes

La Navidad parece que no termina de irse en una ciudad hasta que los ayuntamientos repliegan todas las luces que instalaron para fomentar el turismo en unas fechas señaladas, y Elche no es la excepción. Hasta este martes, dos semanas después del Día de Reyes, permanecían en la ciudad todavía el grueso de guirnaldas que se instalaron en noviembre a lo largo del centro histórico, barrios y pedanías. Eso sí, lejos de la magia que transmiten unos equipos completamente iluminados a la espera de Papá Noel y Sus Majestades de Oriente, la estampa estos días posteriores a las fiestas es la de amasijos de estructuras que ya no brillan cuando cae la noche.

Del mercado a los belenistas

Lo cierto es que este 20 de enero se notaba movimiento por el centro con operarios empezando el desmontaje de elementos aéreos en la Corredora, donde se instalaron algunos de los 110 arcos que se repartieron por 17 arterias como Reina Victoria, Cristóbal Sanz y Blasco Ibáñez así como otros 70 en nueve pedanías con núcleo urbano. Días atrás ya se fue despejando la vía pública en enclaves como la Plaça de Baix, donde se quitó el mercado navideño, así como los puestos de La Glorieta. De igual modo, el Belén municipal de la asociación de belenistas también se despidió el pasado domingo, 18 de enero, dos días más de cortesía que en 2025, y el colectivo incluso celebró por redes sociales este mismo martes haber registrado un total de 142.860 visitantes desde la inauguración el pasado 6 de diciembre mientras mostraban imágenes de cómo el reconocido nacimiento se iba despiezando para dejar de nuevo libre la plaza frente a la entrada del Gran Teatro.

A unos metros, en la plaza del Congreso Eucarístico, permanecen todavía las imponentes coronas reales, la gran apuesta del bipartito de PP y Vox por continuar el espectáculo audiovisual que una empresa especialista sevillana ya trajo en las navidades anteriores con los ángeles trompeteros. Ahora sobre el terreno ya no suenan villancicos y quienes pasean frente a la basílica de Santa María se preguntan cuando el trío de instalaciones en honor a Baltasar, Melchor y Gaspar, de 10 metros con anchos variables de los 7,2 metros a los 9,4, quedarán sólo en el recuerdo.

Coronas reales gigantes que siguen sin desmontarse frente a la basílica de Santa María / AXEL ALVAREZ

Desde el Ayuntamiento explican que el desmontaje comenzará a lo largo de esta semana y que se completará la que viene, ya que los operarios necesitan seis días para desarmar los tres elementos, más o menos el mismo tiempo que se tardó en el minucioso ensamblaje de las infinitas piezas de las que se arman estas estructuras, y teniendo en cuenta que el margen máximo que establecían los técnicos era de siete días.

Pliego

Ahora bien, pese a que los pliegos técnicos del contrato que sacó la Administración local para asegurar el alumbrado por Navidad, que ha tenido un coste superior a los 400.000 euros, establece que la iluminación festiva durará del 5 de diciembre de 2025 hasta el 6 de enero de 2026, no aparece una fecha clara de a partir de qué día la empresa debe ponerse a guardar todo el material. Eso sí, el acuerdo indica que los plazos para la retirada de los materiales y equipos de instalación se coordinarán con la Concejalía de Festejos desde la finalización de cada fiesta.

Plazos

Se daba un plazo máximo de tres días de retirada para los elementos ubicados a ras de suelo, de siete días para arcos y decoraciones situados en Plaça de Baix, Corredora, plaza del Congreso Eucarístico, calle Puente Ortices, Puerta de Alicante, Maestro Albéniz, calle Uberna así como de 15 días para el resto de calles y plazas del núcleo urbano y las pedanías. Estos trabajos representan el 32% del presupuesto y suponen más de 130.000 euros.

Lo que es indudable es que estas infraestructuras lumínicas han generado un polo de atracción no sólo para visitantes si no para los propios residentes que viven en otros barrios y aprovechaban los fines de semana para contemplar la iluminación que este año eligió el Consistorio. Durante las fechas navideñas los parkings llegaron a colapsarse marcando el lleno algunos como el de Traspalacio, de la misma forma que en algunas jornadas incluso el estacionamiento disuasorio de la Universidad Miguel Hernández, frente a la estación de autobuses, llegó a un alto nivel de ocupación en algunos tramos horarios.

Cuando ya se dieron por concluidas las fiestas, el Ayuntamiento cifró en 400.000 personas el número de participantes en un centenar de actividades organizadas a nivel municipal, pese a la lluvia y a la modificación o cancelación de eventos debido a las condiciones meteorológicas.