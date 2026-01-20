Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los Moros y Cristianos de Elche inician el expediente para solicitar ser Fiesta de Interés Turístico Nacional

La celebración ilicitana está presente este jueves en Fitur con la presentación de un vídeo y del Museo Festero

Entrada Cristiana en Elche

Entrada Cristiana en Elche

Matias Segarra

V. L. Deltell

V. L. Deltell

La Asociación de Fiestas de Moros y Cristianos de Elche (AFMYCE) ha iniciado los trámites para que las celebraciones ilicitanas sean declaradas Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento con el que se pretende dar un nuevo impulso cultural, social y turístico a una tradición que está a punto de cumplir medio siglo de historia en la ciudad.

El presidente de la entidad festera, Julián Fernández Candela, ha comenzado a solicitar apoyos del tejido social, cultural y asociativo de Elche para incorporarlos al expediente oficial que será remitido a las administraciones competentes. Para ello, AFMYCE ha remitido una carta de presentación acompañada de un escrito de adhesión, con el objetivo de que entidades y colectivos ilicitanos respalden formalmente la solicitud.

Una de las filàs de la Capitanía Cristiana con la edil Inma Mora como invitada

Una de las filàs de la Capitanía Cristiana con la edil Inma Mora como invitada / Matías Segarra

Ilusión

En el escrito, Fernández Candela se dirige a los destinatarios “como Presidente de las Fiestas de Moros y Cristianos de Elche, pero sobre todo como ilicitano y festero”, y subraya que se trata de un proyecto que “nos ilusiona especialmente y para el que necesitamos el apoyo de todos”.

Las fiestas cuentan ya con el reconocimiento de Bien de Interés Turístico Autonómico, un hito que avala su consolidación y arraigo, y que ahora sirve de base para aspirar a una distinción de ámbito estatal. Según explica el presidente de AFMYCE, el objetivo es “dar un paso más” y situar a los Moros y Cristianos de Elche en el mapa nacional de las grandes celebraciones festivas.

El documento destaca que estas fiestas están a punto de alcanzar su 50 aniversario, un recorrido marcado por “historia, convivencia, esfuerzo, participación y amor por una tradición que forma parte del alma de Elche”. En este sentido, Fernández Candela señala que la declaración no solo supondría un reconocimiento al trabajo de generaciones de festeros y festeras, sino que tendría un impacto positivo para toda la ciudad.

Entrada Cristiana en Elche

Entrada Cristiana en Elche

Ver galería

Entrada Cristiana en Elche / Matias Segarra

Una celebración de todos

Desde la asociación se insiste en que el expediente debe reflejar que los Moros y Cristianos no son únicamente patrimonio de quienes los organizan, sino una celebración compartida por el conjunto de la sociedad ilicitana. Por este motivo, la adhesión de entidades sociales, deportivas y culturales se considera un elemento clave del dossier que se está elaborando.

El inicio de este expediente abre ahora un proceso administrativo que requerirá el cumplimiento de distintos requisitos y la acreditación del arraigo, singularidad y proyección turística de las fiestas. Desde la asociación confían en que el respaldo social y el recorrido histórico de los Moros y Cristianos de Elche sean determinantes para alcanzar un reconocimiento que situaría a la ciudad en un lugar destacado dentro del calendario festivo nacional.

Participación en Fitur

Los Moros y Cristianos de Elche estarán presentes en la Feria del Turismo Fitur este próximo jueves 22 de enero mediante la proyección de un vídeo sobre las celebraciones (a las 12.30 en el espacio de Callao) y, por la tarde, a las 17.15 horas, se presentará el Museo Festero de Elche en el estand de Costa Blanca.

TEMAS

