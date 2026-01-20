Las ONG cargan contra el bipartito de Elche por los "drásticos" recortes en cooperación

Las ONGD de Elche han abierto un nuevo frente con el bipartito municipal tras denunciar una drástica reducción del presupuesto destinado a la Cooperación Internacional, una decisión que ha provocado la solicitud formal de una convocatoria extraordinaria del Consejo Local de Cooperación y ha sumado el respaldo político de Compromís. El alcalde, Pablo Ruz, ha salido al paso defendiendo el ajuste y asegurando que “no se ha reducido tanto” y que “hay garantía de proyectos”.

Las ONG piden un consejo extraordinario

Un total de 16 Organizaciones No Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo de Elche registraron el 19 de enero una petición oficial al Ayuntamiento para que se convoque de manera extraordinaria el Consejo Local de Cooperación, ante la incertidumbre generada por los recortes y la falta de personal en la concejalía del área.

Las entidades alertan de la reducción del presupuesto destinado a convenios, proyectos de cooperación y ayudas a emergencias, y consideran imprescindible que la edil responsable, Celia Lastra, explique las causas de esta merma, así como el destino de los 120.000 euros consignados bajo el epígrafe de Subvención Emergencias Internacionales y el modo en que se van a gestionar. Las ONGD han presentado además alegaciones para intentar revertir los recortes y recuperar un nivel óptimo de financiación.

Desde la federación recuerdan que “la reducción de este presupuesto es un incumplimiento claro del compromiso adquirido por Pablo Ruz en la campaña electoral de ir incrementando el presupuesto municipal destinado a Cooperación Internacional hasta alcanzar el 0,4% al final de su mandato”. Según los estatutos, el Ayuntamiento dispone ahora de una semana para convocar el consejo, que debe celebrarse en un plazo máximo de quince días.

Uno de los puestos en la feria del comercio justo en Elche / Matías Segarra

Respaldo político de Compromís

A las críticas se ha sumado Compromís per Elx. Su portavoz municipal, Esther Díez, anunció el 20 de enero que “desde Compromís, nos sumamos a las reivindicaciones de las ONGD’S de Elx para solicitarle a Pablo Ruz la convocatoria inmediata del Consejo Local de Cooperación, que lleva más de un año sin convocarse, para que dé explicaciones sobre el drástico recorte presupuestario en materia de cooperación social e internacional”.

Díez elevó el tono al asegurar que “Pablo Ruz dijo que quería ser un alcalde que pasara a la historia, y desde luego que lo está siendo, pero por sus discursos de odio, racistas y en contra de los derechos humanos”, citando como ejemplos su postura sobre Palestina, la situación de Gaza y la criminalización de menores migrantes.

En este sentido, añadió que “las ONGD’S ponen de nuevo a Pablo Ruz en el mapa de la vergüenza, denunciando esa falta de compromiso” y calificó de lamentable que “PP y Vox abanderen un mensaje en contra del espíritu de solidaridad y compromiso social” que, a su juicio, siempre ha caracterizado al Ayuntamiento.

La portavoz recordó además que en 2023 el alcalde firmó el Acuerdo por la Cooperación Internacional, comprometiéndose a incrementar la inversión antes de finalizar la legislatura, y denunció que en 2026 la financiación se ha reducido en más de un 50%, en línea —según señaló— con los recortes del Consell en esta materia.

La defensa del alcalde

Frente a las críticas, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, defendió la gestión del bipartito y el trabajo de la concejala de Cooperación. “Yo creo que la concejala está haciendo una labor extraordinaria, Celia Lastra”, afirmó, antes de relativizar el alcance del recorte: “teniendo en cuenta que tenemos una ciudad entera que tiene muchas necesidades, tampoco se ha reducido tanto”.

Ruz detalló que el presupuesto pasa a 120.000 euros para proyectos internacionales y subrayó que se trata de iniciativas “financiables, con absoluta colaboración para con las ONG”. A su juicio, las entidades deben entender que “tenemos muchas necesidades en Elche y que ha habido que hacer ese ajuste”, insistiendo en que “otra cosa es que dijéramos: “Hemos acabado con los proyectos internacionales”. Pero no”.

El alcalde aseguró que no hay problema en convocar a las entidades y que, si la solicitud se ha remitido por escrito a la edil, “estará encantada de hablar con ellas”, dejando en manos de la concejalía la convocatoria del Consejo Local de Cooperación.