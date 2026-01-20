El parque de Alicante donde podrás ver 8.000 flamencos, un pez único en el mundo, explotaciones salineras y un museo

Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Una fauna única

Más de un centenar de especies de aves pasan por el parque natural a lo largo del año, entre las que pueden llegar a convivir hasta 8.000 flamencos acompañados por avocetas, cigüeñuelas, chortilejos patinegros, charrancitos, patos colorados, garzas, fumareles, gaviotas, tacones, pollas de agua, charranes o aguiluchos cenizos. Algunos tienen las salinas como si hogar y otros acuden a la zona atraídos por una zona que aporta agua y comida en cualquier época del año.

También podemos encontrar en esta zona un pez endémico de la Comunidad Valenciana: el fartet (Aphanius iberus). Se trata de un pez muy pequeño, de entre 3 y 5 centímetros de longitud, que sólo habita en unos pocos humedales del litoral mediterráneo y que es un importante aliado para luchar contra los mosquitos, ya que se alimenta de sus larvas.

El fartet, una especie única que puede encontrarse en el Parque Natural de Santa Pola / ANTONIO AMOROS

Entre la flora del parque destacan las algas marinas y otras plantas como la salicornia, el sosa alacranera, el limonium y los juncos salinos, que cumplen una función esencial en la estabilización del suelo y en el mantenimiento del equilibrio ecológico del humedal. Estas formaciones vegetales, aparentemente austeras, son fundamentales para la supervivencia de numerosas especies animales.

Visitar el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola

Visitar el Parque Natural de las Salinas de Santa Pola permite disfrutar de un entorno único mediante itinerarios señalizados, rutas a pie o en bicicleta, y observatorios de aves perfectamente integrados en el paisaje.

Un parque natural muy vivo / Alex Domínguez

El parque también cuenta con el Museo de la Sal, ubicado en las instalaciones de una antigua factoría de sal, donde nos explicarán el proceso de extracción y su historia.

Estas son las dos rutas que puedes hacer:

Ruta del Pinet. Tiene una longitud de cuatro kilómetros que se recorren en dos horas y cuarto y cuya dificultad es baja. No tiene desniveles y es circular. En esta ruta se pueden observar las salinas, el ecosistema dunar y las distintas aves que allí se encuentren dependiendo de la época del año.

La ruta del Pinet en el Parque Natural de la Salinas de Santa Pola / GVA

Ruta de la playa El Tamarit. La ruta tiene tres kilómetros que se recorren en una hora y media. El itinerario se inicia donde termina la zona residencial de Playa Lisa introduciéndose en el saladar con un recorrido sinuoso que aprovecha antiguos senderos existentes en la zona.

La ruta roja en el Parque Natural de la Salinas de Santa Pola / GVA

No dejes de visitar este bello y especial enclave natural a pocos minutos de Elche y Alicante.