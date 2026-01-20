El parque de Alicante donde podrás ver 8.000 flamencos, un pez único en el mundo, explotaciones salineras y un museo
Puedes visitar este enclave único que forma parte de los humedales más importantes de nuestro país
¿Sabías que antiguamente existió la llamada Albufera de Elche? Lo que hoy conocemos como el Parque Natural de El Hondo y las Salinas de Santa Pola formaban este enclave que estaba formado por una gran zona húmeda.
En la actualidad, el Parque Natural de las Salinas de Santa Polaes uno de los espacios naturales más singulares de la provincia de Alicante y un enclave de enorme valor ecológico dentro de la Comunidad Valenciana.
El parque, que tiene una extensión de 2.470 hectáreas, fue declarado como parque natural en 1988 y pertenece a la lista Ramsar, un registro internacional de humedales importantes para la biodiversidad, en la que también están la Albufera de València, las Tablas de Daimiel o Doñana.
En este parque podemos encontrar las explotaciones salineras de Braç del Port y Bonmatí, charcas de agua dulce, una zona de dunas y playa y tierras de cultivo.
- Elche se convierte en plató de televisión con la grabación de un concurso de una cadena nacional
- PP y Vox rescatan en Elche la ordenanza para proteger ejes comerciales tras dispararse el cambio de local a vivienda
- Un juez de Elche plantea a la UE si España vulnera un derecho en la jubilación anticipada
- ¿Elche o Londres? La niebla cubre parte del término municipal y se extiende por puntos de Santa Pola y la Vega Baja
- La demolición de dos bloques de San Antón se activa en Elche tras dos meses paralizada por el amianto
- La Lotería Nacional vuelve a llenar Alicante de premios: Elche, San Vicente del Raspeig y Daya Nueva celebran dos de los tres premios
- Estos son los cambios que propone el bipartito en Elche para acabar con los atascos en la rotonda de l'Aljub
- Las consecuencias del ciberataque de Elche en las OMAC: de la saturación a la falta de citas previas