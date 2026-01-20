Quejas
Plantón vecinal al bipartito de Elche en la reunión sobre las obras de Obispo Barrachina
La Asociación Vecinal Barrio Sagrada Familia, molesta con el gobierno municipal por las formas de convocarles y por los retrasos en la reforma
La Asociación Vecinal del Barrio Sagrada Familia de Elche plantaron este lunes por la tarde al bipartito municipal en la reunión convocada para informar sobre el futuro de las obras del paseo Obispo Barrachina, tras la rescisión del contrato con la empresa adjudicataria. La entidad de vecinos decidió no acudir al encuentro al considerar inadecuadas las formas de la convocatoria y denunciar el cansancio de los moradores por los retrasos de una actuación que debía durar dos meses y comenzó a primeros de septiembre.
Convocatoria improvisada y malestar vecinal
Desde la asociación vecinal explican que se negaron a asistir a una reunión planteada en medio del propio paseo, sin condiciones para expresar sus preocupaciones y, a su juicio, pensada solo para la foto de los medios de comunicación. La presidenta, Paqui Coves, trasladó su malestar por una citación realizada de hoy para mañana, a través de una llamada a una miembro de la junta, y recordó que cuando los vecinos necesitan algo del Ayuntamiento deben seguir protocolos y trámites, por lo que reclaman las mismas formas oficiales por parte del gobierno municipal.
La asociación sostiene que esta manera de proceder, sumada a la falta de avances visibles en la reforma, les llevó a no acudir a la cita en la que responsables municipales pretendían explicar los pasos a dar tras resolver el contrato con la empresa de las obras.
Retrasos que colman la paciencia
El hartazgo vecinal se apoya también en los plazos incumplidos. La obra, presupuestada para dos meses, se inició a comienzos de septiembre y sigue paralizada. Los residentes aseguran no entender cómo se ha podido dilatar tanto una intervención que consideran prioritaria para el barrio y exigen buen trato por parte del Ejecutivo local.
El Ayuntamiento de Elche inició la semana pasada el expediente de resolución del contrato de reurbanización del jardín Nieves Berenguer, en el paseo Obispo Barrachina, al constatar incumplimientos graves. La decisión se aprobó en junta de gobierno y fue anunciada por la portavoz municipal, Inma Mora, quien confirmó que la ejecución apenas alcanza el 17 % varios meses después del inicio de los trabajos.
Rescisión, penalizaciones y nueva licitación
El contrato había sido adjudicado el 19 de junio de 2025 a Cauce Infraestructuras SL por 170.753,80 euros (IVA incluido) y un plazo inicial de dos meses. La actuación contempla la reforma integral del paseo, con la renovación de 26 jardineras a lo largo de 440 metros, una demanda histórica del vecindario vinculada a la mejora del espacio urbano y la salubridad.
La empresa solicitó una prórroga el 23 de octubre, concedida hasta el 1 de diciembre, alegando un plan secuencial para “intentar que en la medida de lo posible garantizar la seguridad de los alumnos del colegio que hay cercano a esta zona donde se estaban realizando las obras”. Sin embargo, los informes técnicos constataron que a 12 de enero el avance era del 17,07 %. “De octubre a enero han pasado meses y un solo 17 %”, subrayó Mora.
El Consistorio aplicará las penalizaciones previstas —84,67 euros diarios por retraso— e iniciará la incautación de la garantía, de 7.053 euros, además de conceder diez días a la mercantil para alegaciones. El gobierno local ha aclarado que los problemas esgrimidos por la empresa se deben a dificultades internas de plantilla, que no justifican la paralización. Las obras se relicitarán por el mismo importe mediante un Sistema Dinámico de Adquisición para acelerar plazos, con la previsión de retomarlas en un máximo de dos meses, siempre según el gobierno municipal.
La Asociación Vecinal Barrio Sagrada Familia reclama que se le escuche. Y mantiene su postura: diálogo sí, pero con formas, respeto y plazos cumplidos.
