La Policía Local de Elche interviene cinco gallos de pelea del maletero de un coche

La Policía Local de Elche interviene cinco gallos del maletero de un coche que podrían estar empleándose para peleas. Los agentes hallaron a los animales durante un control policial en la pedanía de Maitino.

Cuando dieron el alto al vehículo se encontraron con las aves sin ningún tipo de protección ni documentación. Durante la inspección, se comprobó que uno de los ejemplares tenía la cresta mutilada, una práctica habitual en gallos utilizados para peleas, lo que hizo sospechar a los agentes de un posible delito contra el bienestar animal.

Agente de la Policía Local de Elche / INFORMACIÓN

Ley

Ante los hechos, el cuerpo de seguridad municipal levantó acta e intervino de inmediato los animales, tal y como contempla la Ley de Bienestar Animal, y activó el protocolo correspondiente por presunto maltrato.

Los gallos fueron trasladados a una protectora para recibir los cuidados necesarios, mientras que la persona que los transportaba ha sido denunciada como responsable directo de los animales.