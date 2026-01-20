Fin de semana de teatro, cine y exposiciones en Elche, con María Galiana, mucha comedia y “Los domingos”

Teatro, mucho teatro, con comedia y también con la reconocida María Galiana, además de cine y exposiciones. Esos son los planes que ofrece Elche para este próximo fin de semana. Un menú en el que el plato fuerte tendrá al Gran Teatro como escenario el sábado, a las 20 horas, con la representación de Yo solo quiero irme a Francia, protagonizada por María Galiana. La obra aborda el peso de las herencias emocionales y la memoria familiar a través del encuentro entre dos mujeres que descubren un pasado marcado por la Guerra Civil y la posguerra. El espectáculo, con una duración aproximada de 90 minutos, propone una reflexión sobre la identidad, los silencios heredados y las huellas del pasado en varias generaciones, bajo la dirección y autoría de Elisabeth Larena. Las entradas, con precios de 18, 20 y 22 euros, están disponibles en la taquilla del Gran Teatro y a través de vivaticket.es.

El balance de asistencia de público al Gran Teatro de Elche en 2024 da un incremento de un 50% / MATÍAS SEGARRA

La Llotja

Por otro lado, la programación escénica del fin de semana se completa con la comedia Ser algo, Señor te pido, que podrá verse también el sábado, a las 19 horas, en La Llotja. La pieza, interpretada por la compañía Esperanza Candela, plantea una reflexión en clave de humor sobre la identidad personal y el peso del nombre propio a lo largo de tres generaciones vinculadas a la tradición artística. El espectáculo tiene una duración aproximada de 50 minutos y las entradas anticipadas pueden adquirirse a través de lomasticket.com, así como en la taquilla de La Llotja una hora antes de la función, en caso de disponibilidad.

La sala cultural La Llotja de Elche. / INFORMACIÓN

Más representaciones

El teatro en la agenda cultural de la semana se completa con otras propuestas teatrales en el Gran Teatro, como la comedia La vigilia del pincel, de Cía. Teatro en Construcción, prevista para el domingo, a las 18 horas, con 80 minutos de duración y entradas a nueve euros, que se pueden comprar en la taquilla del Gran Teatro y en vivaticket.es.

Imagen de archivo de los cines Odeón en Elche. / INFORMACIÓN

El séptimo arte

Mientras, en la Filmoteca, en los cines Odeón, se proyecta “Los domingos”, desde este miércoles y hasta el domingo. Los pases son a las 17.30, 20 y 22.30 horas, salvo el domingo, que son a las 17.30 y 20 horas. La cinta narra la historia de Ainara (Blanca Soroa), una joven idealista y brillante de 17 años, que ha de decidir qué carrera universitaria estudiará. O, al menos, eso espera su familia que haga. Sin embargo, la chica manifiesta que se siente cada vez más cerca de Dios y que se plantea abrazar la vida de monja de clausura. La noticia pilla por sorpresa a toda la familia, provocando un abismo y una prueba de fuego para todos. La entrada general cuesta tres euros, pero los miércoles, día del espectador, vale 1,50 euros, y es gratis con la tarjeta dorada del Ayuntamiento. Mientras, los jueves es gratis para estudiantes de Secundaria, Bachillerato y de la Universidad de Elche menores de 30 años. Asimismo, en el ciclo Cine en Valencià, también en los Odeón, se proyecta el jueves, a las 20 y 22.30 horas, con entrada gratuita hasta completar aforo, “Frontera”; y en el Cine Club Luis Buñuel, el viernes, a las 17.30 y 20 horas, en versión original, tiene el pase de “Recién nacidas”, una película de Bélgica. Por lo que respecta al cine infantil en esa misma sala, la película de esta semana, con sesiones sábado y domingo a las 17.30 horas, es “Moon, mi amigo panda”.

Muestras

En el ámbito expositivo, continúan abiertas diversas muestras en los espacios culturales de la ciudad, como el MAHE, el MACE, Las Clarisas, la Orden Tercera o el Hort dels Pontos, que permiten al público acercarse a la creación artística, el patrimonio y la memoria cultural de Elche a lo largo de toda la semana.