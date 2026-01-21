Una muestra del Citroën 2CV, juegos tradicionales de Elche y un concierto de sitar, en el Hort dels Pontos

La Casa-Museo de l’Hort de Pontos, gestionada por la Fundación Proyecto Puçol, ha presentado su nueva programación cultural para el periodo comprendido entre febrero y agosto de 2026, con una propuesta que incluye talleres, exposiciones, conciertos, juegos tradicionales y visitas guiadas dirigidas a todos los públicos. La iniciativa refuerza la difusión del Palmeral y de las tradiciones ligadas a la etnografía ilicitana, en un enclave singular del municipio.

La edil de Cultura, Irene Ruiz, ha sido la encargada de dar a conocer esta agenda de actividades, subrayando el valor patrimonial del entorno en el que se desarrollan. En este sentido, ha destacado que “tener el Palmeral como Patrimonio de la Humanidad no solo es un privilegio, sino también una responsabilidad que hay que cuidar, conservar, dar a conocer y disfrutar. Esto es lo que precisamente conseguimos con la programación cultural que se desarrolla aquí gracias al trabajo de la Fundación Proyecto Puçol”.

Programación Cultural del Hort dels Pontos hasta agosto / INFORMACIÓN

Arranque en febrero y actividades destacadas

La programación comenzará el 7 de febrero con una exposición de vehículos Citroën 2CV, acompañada de talleres artísticos, y se extenderá durante los meses siguientes con una amplia variedad de propuestas. Entre ellas figuran talleres de palma blanca, demostraciones de oficios tradicionales, visitas teatralizadas, conciertos, juegos populares, exposiciones artísticas y talleres infantiles y familiares.

Entre las iniciativas más relevantes del calendario se encuentran la inauguración de la exposición artística Palmer-Art, los talleres de palma blanca de solapa, los juegos tradicionales previstos para el mes de agosto y el concierto de sitar de Sazed Ul Alam, programado para julio, que aportará una propuesta musical singular al conjunto de actividades.

Un espacio abierto a la participación ciudadana

El director del Museo Puçol, Rafael Martínez, ha puesto el acento en el carácter participativo del enclave, señalando que “l’Hort de Pontos sigue siendo un espacio abierto, dinámico y participativo, en el que colabora mucha gente de la ciudad, y este año hemos preparado una programación muy completa para que la ciudadanía disfrute y aprenda más sobre su patrimonio y su cultura”.

Esta filosofía de apertura y colaboración se refleja en una agenda pensada para distintos perfiles de público, que combina el ocio cultural con la divulgación del patrimonio y el aprendizaje intergeneracional.

Tradición, etnografía y visitas guiadas

Por su parte, el coordinador de l’Hort de Pontos, Borja Martínez, ha explicado que “la programación incluye visitas guiadas y teatralizadas, demostraciones de oficios como el de palmerero y actividades que permiten disfrutar de la etnografía del municipio y, en definitiva, de la cultura de Elche”.

Toda la información detallada sobre las actividades, así como las inscripciones necesarias para algunos talleres, puede consultarse a través de la web museopusol.com, donde se actualiza el calendario completo de la programación cultural de l’Hort de Pontos.