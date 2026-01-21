Adiós a los funcionarios directores de área en el Ayuntamiento de Elche

No han pasado ni quince meses desde que la junta de gobierno local aprobara el nombramiento de los directores de área del Ayuntamiento de Elche. Un cargo, ese de director de área, que ya vino acompañado de lío, porque la idea original del PP y del alcalde, Pablo Ruz, era poder cubrir esos puestos con personal de fuera de la casa, algo que Vox acabó frenando, por lo que, finalmente, se debieron cubrir las plazas con los propios empleados municipales. Ahora, sin embargo, en un nuevo giro de guion, el bipartito ha optado por sepultar esta figura y recuperar a los coordinadores de área. Hasta el extremo de que este mismo miércoles el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicaba las bases reguladoras para cubrir esos cargos. Con dos matices importantes: será por el sistema de libre designación y se habla de “provisión definitiva”. Un paso que llega solo un día después de la resolución aprobada el martes por la Concejalía de Recursos Humanos, lo que da cuenta de la celeridad que se le ha querido dar a esta cuestión.

El Ayuntamiento de Elche, en la parte que da al Mercado Central. / Áxel Álvarez

Para que nadie salga perjudicado

En cualquier caso, el concejal del área, Juan de Dios Navarro, le quita hierro al cambio, y argumenta que, “dentro del plan de optimización de Recursos Humanos, se está haciendo una nueva organización y, además, con el cambio de director de área a coordinador de área, lo que se pretende es que los funcionarios que lo deseen y ocupen estos puestos puedan acogerse a la carrera profesional que se va a implantar, y que pueda haber consolidación, porque son funcionarios de la casa y, como equipo de gobierno, no nos parece justo que alguien pueda salir perjudicado”. Al respecto, apunta que, de mantenerse el puesto de director de área, podría haber complicaciones, porque hay interpretaciones discordantes en este sentido. Asimismo, pone en valor que el Gobierno local cumpla con su compromiso y este mes, tras el freno por el ciberataque, se vaya a pagar el plus de productividad del segundo semestre de 2025, que supone el desembolso de 1,1 millones de euros.

El concejal Juan de Dios Navarro. / INFORMACIÓN

Críticas

Una decisión, la de los coordinadores, que, sin embargo, ha sido criticada desde sindicatos como CC OO o desde partidos de la oposición como el PSOE. “Entendemos que la organización administrativa es potestad del equipo de gobierno, pero creemos que, como representantes de los trabajadores, nos deberían informar, y no enterarnos por el BOP, el tablón de anuncios del Ayuntamiento o la prensa, entre otras cosas, porque es una cuestión que afecta al capítulo I del presupuesto, el de personal”, subrayan desde la organización sindical. Mientras, los socialistas, por boca de su portavoz municipal, Héctor Díez, tacha de “descontrol” lo que se está haciendo con la provisión de estos puestos y pone el foco sobre todo en que sean plazas de libre designación pero, al mismo tiempo, se hable de “provisión definitiva”. Hasta el punto de que cuestiona qué pasará cuando haya un cambio de gobierno y se pregunta si las retribuciones se consolidan si en algún momento se les cesa de ese cargo.

Funcionarios del Ayuntamiento de Elche, en la OMAC / Áxel Álvarez

Las bases

Argumentos y críticas al margen, las bases en cuestión lo que establecen es el procedimiento para la provisión definitiva del puesto de trabajo de coordinador o coordinadora de área por el sistema de libre designación, o, dicho de otro modo, de manera que la última palabra la tendrá el Ejecutivo local, y puede participar cualquier funcionario, con la condición de que cumpla con los requisitos que se pidan para el puesto de trabajo. En total, son once las plazas, para las áreas de Hacienda; Innovación, Contratación, Proyectos y Fondos Públicos; Familia, Discapacidad y Educación; Acción Social, Participación y Sanidad; Cultura y Fiestas; Recursos Humanos; Servicios y Espacios Públicos; Agricultura, Medio Ambiente y Deportes; Promoción Económica, Turismo y Empleo; Alcaldía; y Urbanismo. De esta manera, y por la segmentación que se ha hecho, cada coordinador o coordinadora podrá trabajar para más de una concejalía, incluso en algunos casos con PP y Vox al mismo tiempo.

Currículum y memoria

A partir de ahí, los interesados deberán presentar, junto a la instancia pertinente, un currículum y una memoria en la que analicen el puesto dentro del Ayuntamiento de Elche, los requisitos y los medios necesarios para desarrollarlo, con propuestas de mejora en la organización y el servicio en general. Eso es lo que, posteriormente, tendrá que valorar el equipo de gobierno, e incluso la concejalía a la que esté adscrito el funcionario podrá hacer una entrevista personal. Eso no quita para que, al final, como se apostilla, y aunque sean puestos de libre designación, el informe con la designación deba estar motivado.