El catedrático de la UMH de Elche Vicente Francisco Gil, nombrado Académico Honorario de Medicina

La Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) ha nombrado Académico Correspondiente Honorario al catedrático del Área de Medicina de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) Vicente Francisco Gil, en un acto celebrado hace unos días en Madrid que reconoce su amplia trayectoria académica, investigadora y asistencial en el ámbito de la Medicina Familiar y Comunitaria.

El nombramiento se formalizó durante una sesión académica en la que el patólogo y Académico de Número de la RANME, Santiago Ramón y Cajal Agüeras, fue el encargado de presentar al profesor de la UMH con la ponencia Del microscopio a la molécula: nuestra experiencia desarrollando un inhibidor antineoplásico. En el transcurso de la ceremonia, Vicente Francisco Gil impartió la conferencia Historia de la docencia de Medicina Familiar y Comunitaria en la universidad española.

Acto académico en Madrid

El reconocimiento otorgado por la RANME sitúa al profesor de la UMH entre las figuras destacadas de la medicina española, en una institución que agrupa a algunos de los principales referentes científicos y clínicos del país. La designación como Académico Correspondiente Honorario distingue trayectorias de especial relevancia por su aportación al conocimiento médico y a la formación universitaria.

Durante el acto, celebrado en la sede madrileña de la Academia, se puso en valor la contribución de Gil Guillén al desarrollo de la docencia universitaria en Medicina Familiar y Comunitaria, así como su papel en la integración de la investigación en la práctica clínica y en la atención primaria.

Vicente Gil aseguraba a INFORMACIÓN que "es fundamental seguir investigando la práctica clínica para mejorar» / INFORMACIÓN

Trayectoria asistencial y docente

Vicente Francisco Gil Guillén es responsable de la Unidad de Investigación del Hospital General Universitario de Elda y director del Centro de Investigación en Atención Primaria de la UMH desde 2023. Además, es médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (MFyC) y forma parte en la actualidad de la Comisión Nacional de la especialidad de MFyC del Ministerio de Sanidad, órgano encargado de velar por la formación y el desarrollo de esta disciplina en el sistema sanitario español.

A lo largo de su carrera, ha desarrollado una intensa labor docente, dirigiendo 409 trabajos académicos, entre tesis doctorales, Trabajos Fin de Grado (TFG), Trabajos Fin de Máster (TFM) y otros trabajos docentes. Esta actividad se complementa con su participación en más de 200 capítulos de libros, entre los que destacan el Tratado de Epidemiología Clínica y el Manual de Metodología de Trabajo de Atención Primaria.

Investigación, premios y reconocimientos

En el ámbito investigador, el catedrático de la UMH ha presentado junto a colaboradores más de 600 comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, consolidando una línea de trabajo centrada en la epidemiología clínica, la prevención y la promoción de la salud.

Su labor científica ha sido reconocida con numerosos galardones, entre ellos el Premio Alberto Sols en su XV edición, concedido en 2014 a la mejor labor investigadora en ciencias de la salud (ex aequo); el Premio Nacional SEMFyC en la categoría de labor investigadora en Medicina de Familia en 2017; el Premio Salud y Sociedad, otorgado por la Conselleria de Sanidad en la categoría de investigación y salud en 2009; y el Premio Sanitaria 2000 de la Comunidad Valenciana en 2010, en la categoría de acción investigadora más relevante.

Además, recibió el reconocimiento de la Generalitat Valenciana a la trayectoria profesional en el campo de la investigación científica de la biomedicina y las ciencias de la salud en 2010. Fue coordinador de la REDIAPP (Red de Investigación en Actividades Preventivas y Promoción de la Salud del Instituto Carlos III) del nodo Comunidad Valenciana entre 2003 y 2006, y desde 2023 es investigador principal del grupo de Alicante de la red RICAPPS, centrada en la investigación en cronicidad en Atención Primaria y Promoción de la Salud.

Con este nombramiento, la Real Academia Nacional de Medicina de España reconoce una carrera marcada por la excelencia académica, el compromiso con la sanidad pública y una aportación continuada al avance del conocimiento médico, estrechamente vinculada a la UMH y al sistema sanitario valenciano.