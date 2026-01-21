Crevillent acoge el primer acto del 110 aniversario del nacimiento de la mujer de Miguel Hernández

La Casa Municipal Cultural de Crevillent acoge este viernes 23 a las 20 horas la representación de Josefina, una obra de teatro que inaugura los actos de homenaje por el 110 aniversario del nacimiento de Josefina Manresa, esposa del poeta Miguel Hernández y figura clave en la conservación de su legado. La representación supone el primer acto conmemorativo dedicado a Manresa en esta efeméride y llega a Crevillent tras un recorrido por distintas ciudades de la provincia y del resto de España. La obra se estrenó en Rojales y ha pasado por escenarios como Madrid, donde residió Miguel Hernández, o Quesada, localidad natal de Josefina Manresa.

Un homenaje que llega desde fuera

Pese a su amplia trayectoria, la obra no ha sido representada aún en algunas de las ciudades donde vivió Josefina Manresa, como Orihuela, Elche, Cox, Elda, Dolores o San Miguel de Salinas. El biógrafo de Miguel Hernández e investigador hernandiano Joan Pamies apunta que esta circunstancia refleja que, en ocasiones, “nadie es poeta en su tierra, ni tampoco quienes hicieron posible que su obra llegara hasta nosotros”. El estudioso destaca que sea Crevillent, "muy próximo a otras ciudades como Orihuela o Elche" -con el mismo signo político en sus gobiernos municipales-, donde sí se reconoce la figura de la viuda de Miguel Hernández. Pamies subraya además que este montaje “rescata a una mujer discreta, que nunca buscó protagonismo, pero sin la cual hoy no entenderíamos la dimensión humana y literaria del poeta oriolano”.

Cartel de la representación de "Josefina" en Crevillent / INFORMACIÓN

Dramaturgia, danza y memoria

Josefina es una dramaturgia interpretada por Natalia Zamora, dirigida por Oriol Pamies y con dirección técnica, iluminación y música de José Antonio Villegas. Se trata de un monólogo escénico que recorre la vida, el pensamiento y la relación epistolar de Josefina Manresa con Miguel Hernández, apoyándose en la danza, la música y la iluminación como lenguajes narrativos.

La obra se apoya en los poemas, cartas y escritos hernandianos, así como en las memorias de Josefina Manresa, y combina el rigor biográfico con ciertas licencias creativas para construir un espacio simbólico y poético. “No es una reconstrucción literal, sino un diálogo contemporáneo con la memoria, la palabra y el cuerpo”, explica Joan Pamies, quien destaca el carácter metafórico e innovador del montaje.

La mujer detrás del legado hernandiano

El espectáculo presenta a una Josefina Manresa sensible, cariñosa, alegre y comprometida, una mujer que fue viuda y madre, que cosía para salir adelante y que, al mismo tiempo, realizó una labor decisiva de protección y conservación de la obra de su marido. Frente a presiones y chantajes, fue construyendo lo que hoy se conoce como el legado hernandiano.

Pamies señala que “la obra pone luz sobre el papel silencioso de muchas mujeres que, como Josefina, sostuvieron la memoria cultural desde la sombra”, y recuerda que su historia conecta con la de toda una generación de mujeres que fueron “nuestras abuelas, las encargadas de recordar para que exista memoria”.

"Josefina Manresa vivió marcada por el dolor: la muerte de su padre, guardia civil asesinado durante la Guerra Civil, y la de Miguel Hernández, fallecido en la cárcel del barrio alicantino de Benalúa, sin la atención sanitaria adecuada durante la dictadura franquista", expone el investigador. Aun así, decidió anteponer siempre la figura del poeta, como demuestra el título de sus memorias, Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, y no Recuerdos de Josefina Manresa.

La obra Josefina busca precisamente dar visibilidad a esa generosidad y reivindicar una labor social e histórica que va más allá de una sola mujer. “Este monólogo no solo habla de Josefina, habla de muchas mujeres invisibles que sostuvieron la cultura y la memoria a lo largo del siglo XX”, concluye Joan Pamies.