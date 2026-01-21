Elche se proyecta en Fitur como Capital Mediterránea del Deporte con 70 eventos nacionales e internacionales

Elche ha aprovechado el marco de Fitur para presentar oficialmente su designación como Capital Mediterránea del Deporte 2026, en un acto dirigido a medios de comunicación locales y nacionales, así como a federaciones deportivas. La puesta de largo de esta capitalidad se realizó este miércoles con una agenda institucional reducida, en señal de respeto por el luto nacional por el accidente ferroviario, una circunstancia que ha condicionado la presencia de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo.

70 eventos y 200.000 asistentes

El alcalde, Pablo Ruz, subrayó que esta distinción permitirá a la ciudad acoger más de 70 eventos deportivos de ámbito nacional e internacional a lo largo de 2026, con una previsión de asistencia cercana a las 200.000 personas entre deportistas, familiares y acompañantes. Según trasladó el primer edil, se trata de una oportunidad estratégica para reforzar la imagen de Elche como destino deportivo y turístico, con especial atención al deporte base y al deporte ciudadano.

Ruz puso también el acento en la fuerte implantación social del deporte en la ciudad, donde alrededor de 50.000 ilicitanos practican actividad deportiva cada fin de semana en instalaciones públicas y conviven más de 150 clubes de distintas disciplinas, un tejido que sustenta la ambiciosa programación prevista para el año de la capitalidad.

Por su parte, el concejal de Deportes, José Antonio Román, resaltó la capacidad organizativa de la ciudad gracias a una red de instalaciones deportivas públicas que supera los 380.000 metros cuadrados, a los que se suman otros 50.000 metros cuadrados de equipamientos de la Universidad Miguel Hernández. Desde el bipartito de PP y Vox sacaron pecho de que en el término municipal hay 29 campos de fútbol de césped natural y artificial, pabellones cubiertos con alta ocupación los fines de semana, piscinas cubiertas y al aire libre, además de infraestructuras homologadas para competiciones de atletismo y natación. En conjunto, la ciudad acoge más de 200 encuentros deportivos cada semana.

Miembros del equipo de gobierno de PP y Vox junto a técnicos y asistentes a Fitur / INFORMACIÓN

Impacto económico

La capitalidad tendrá también un impacto económico relevante y es que a nivel municipal estiman que el retorno derivado de la actividad turística vinculada a los eventos deportivos será de más de 12 millones de euros. En un fin de semana tipo de competición oficial, Elche recibe a miles de personas, lo que genera actividad directa en hoteles, comercios y establecimientos de restauración. A lo largo del año, citas ya consolidadas como carreras populares, torneos de fútbol base o competiciones de natación y atletismo reúnen a decenas de miles de participantes y visitantes.

A este impulso se suma el papel de los clubes de referencia de la ciudad, como el Elche CF o el Club Balonmano Elche Atticgo, que contribuirán a reforzar la proyección exterior de Elche durante el año de la capitalidad. Con todo ello, la ciudad aspira a consolidarse como un destino deportivo estable, competitivo y con una capacidad organizativa ampliamente contrastada.