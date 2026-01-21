El emprendimiento femenino lidera el programa Santander X Explorer en la UMH de Elche

La Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche ha puesto en marcha la 13ª edición del programa Santander X Explorer en su centro Space, una convocatoria que destaca por el protagonismo del emprendimiento femenino y que reúne a más de una treintena de participantes con proyectos innovadores. El programa comenzó ayer, martes 20 de enero, y cuenta con 24 iniciativas, de las cuales el 62% están promovidas por mujeres, según los datos facilitados por la organización.

Los proyectos seleccionados abarcan un amplio abanico de sectores estratégicos, desde la Biotecnología, el Impacto Social y Ambiental y la Economía Circular, hasta la Cultura, la Moda y las soluciones digitales en Salud. También tienen presencia propuestas vinculadas a la Consultoría, los Alimentos funcionales y las Nuevas tecnologías, lo que refuerza el carácter diverso y transversal de esta edición.

Formación y apoyo al emprendimiento

Durante 12 semanas, los más de 30 emprendedores y emprendedoras que participan en esta edición seguirán un itinerario formativo digital y recibirán soporte y asesoramiento especializado con el objetivo de validar su idea empresarial y transformarla en un negocio sostenible. Al término de este periodo, se elegirá la mejor propuesta, que obtendrá una dotación económica de 300 euros, concedida por el Parque Científico de la UMH, además de acceso exclusivo a la comunidad Santander X.

El Parque Científico de la UMH de Elche vuelve a abrir sus puertas para dar a conocer sus servicios / INFORMACIÓN

El programa ofrece, además, oportunidades a mayor escala. Entre todos los proyectos participantes a nivel nacional e internacional, se seleccionará a 30 iniciativas que recibirán formación en crowdfunding. De ese grupo, finalmente 20 proyectos contarán con acompañamiento específico para la creación de una campaña.

Metodología práctica y mentorización

El desarrollo del programa se basa en un itinerario formativo digital apoyado en la metodología “learning by doing”, o “aprender haciendo”, tal y como explican desde la organización de Santander X Explorer. Gracias a este enfoque, las personas participantes adquieren de forma autogestionada competencias en liderazgo, trabajo en equipo y habilidades comunicativas y creativas.

Asimismo, aprenden a utilizar herramientas clave para identificar clientes potenciales, construir propuestas de valor, elaborar un “Producto Mínimo Viable (MVP)” y desarrollar proyecciones financieras, entre otros contenidos. El programa se completa con sesiones de “Preguntas y Respuestas” con mentores expertos, destinadas a resolver dudas sobre el desarrollo de cada proyecto, y con sesiones formativas impartidas por ponentes de reconocido prestigio internacional.

Red internacional y trayectoria en la UMH

Además de la formación, las personas participantes tienen acceso a una comunidad mundial integrada por emprendedores y emprendedoras de ediciones anteriores del programa, lo que facilita el networking y el intercambio de experiencias. En este sentido, Santander X Explorer cuenta con centros en España, Alemania, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, México, Perú, Portugal, Reino Unido y Uruguay.

Santander X Explorer es una iniciativa de impulso al talento promovida por Banco Santander. La UMH se incorporó a este programa en 2015, cuando se convirtió en centro Space a través del Área de Emprendimiento del Parque Científico de la UMH. Desde entonces, la institución ha asesorado a 210 emprendedores y ha acompañado el desarrollo de cerca de 160 proyectos innovadores, consolidando su papel como referente en el apoyo al emprendimiento universitario.