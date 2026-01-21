Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FacoElche confirma al doctor Iribarren, referente mundial en control de la miopía

El congreso ilicitano refuerza su programa científico de su 28 edición con una figura clave de la oftalmología internacional

La participación de Iribarren sitúa de nuevo a FacoElche en el foco de la innovación científica, al abordar una patología con creciente impacto sanitario y social, especialmente entre la población infantil y juvenil

V. L. Deltell

El congreso FacoElche, uno de los encuentros oftalmológicos privados más influyentes de España y Latinoamérica, ha confirmado la presencia del doctor Rafael Iribarren, considerado uno de los máximos referentes mundiales en el control de la progresión de la miopía evolutiva, uno de los grandes desafíos actuales de la salud visual global. El anuncio marca el inicio de la cuenta atrás para la 28ª edición de este foro especializado, que se celebrará en Elche.

La llegada de Iribarren sitúa de nuevo a FacoElche en el foco de la innovación científica, al abordar una patología con creciente impacto sanitario y social, especialmente entre la población infantil y juvenil. La miopía se ha convertido en una prioridad para la oftalmología internacional por su aumento exponencial y por las complicaciones asociadas a su progresión.

Una imagen del último congreso de FacoElche celebrado el pasado año

Referente internacional en salud visual

El Dr. Rafael Iribarren es una de las figuras más reconocidas a nivel mundial en el estudio y tratamiento de la miopía evolutiva, un campo clave dentro de la oftalmología moderna. Su participación refuerza el prestigio científico de FacoElche y consolida el congreso como un espacio donde se analizan los retos más relevantes de la especialidad.

FacoElche, dirigido por el doctor Fernando Soler, volverá a posicionarse como un foro de referencia en conocimiento clínico, visión de futuro e innovación, manteniendo su apuesta por contenidos de alto valor científico y por la presencia de líderes internacionales en salud visual.

Programa científico y atención a medios

El especialista participará activamente en el programa científico, con varias ponencias centradas en los avances, estrategias y nuevos enfoques para el manejo de la miopía. Además, el Dr. Iribarren estará disponible para los medios de comunicación el viernes por la mañana, durante el tradicional desayuno de prensa del congreso.

FacoElche: Cirugías de cataratas y glaucoma en directo desde el Hospital del Vinalopó

En este encuentro, abordará los retos actuales y las nuevas estrategias en el tratamiento de la miopía infantil y juvenil, una de las áreas de mayor interés y preocupación para los especialistas en oftalmología.

Cuenta atrás para la 28ª edición

Con esta confirmación, FacoElche inicia oficialmente la cuenta atrás hacia una edición que volverá a reunir a algunos de los nombres más influyentes de la oftalmología internacional. El congreso reafirma así su papel como cita imprescindible para los profesionales del sector, consolidando su proyección internacional y su compromiso con la excelencia científica y la salud visual.

Una muestra del Citroën 2CV, juegos tradicionales de Elche y un concierto de sitar, en el Hort dels Pontos

El polígono de Carrús, en Elche, gana más aparcamiento y zonas de recreo a cuenta de solares

Los ingresos por gripe en los hospitales de Alicante se reducen a la mitad

FacoElche confirma al doctor Iribarren, referente mundial en control de la miopía

El emprendimiento femenino lidera el programa Santander X Explorer en la UMH de Elche

Accidentes y obras complican la circulación a primera hora en la provincia de Alicante

