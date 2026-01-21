Del arroz con sello de Santa Pola en Fitur a rutas personalizadas hechas con IA

Santa Pola apostó por las nuevas tecnologías y la gastronomía local este miércoles en la apertura de Fitur, y no pudo hacerlo de otra manera que combinando el producto tradicional y humilde de la bahía con la innovación de vanguardia.

Primeramente el Ayuntamiento presentó el planificador turístico inteligente Cicerone, una herramienta basada en inteligencia artificial que genera itinerarios personalizados en segundos según la estancia, el tipo de viajero y sus intereses.

El sistema facilita la organización de visitas proponiendo actividades, rutas y recursos relevantes para optimizar el tiempo en el destino. Además, incorpora un chatbot multilingüe capaz de atender consultas en hasta 95 idiomas, ofreciendo información inmediata y accesible a visitantes de cualquier nacionalidad”.

Vista del planificador turístico que ha ideado Santa Pola / INFORMACIÓN

El viajero puede acceder a turismosantapola.ciceroneweb.com y desde ahí comienza seleccionando los días de estancia, sus preferencias de plan (familiar, LGTBI, senior, mochilero, romántico…), qué le apetece hacer (rutas, espacios naturales, sol y playa, cultura, turismo deportivo, etc.) y la IA genera una propuesta con puntos de interés, geolocalización y horarios para organizarse durante los días seleccionados.

Destino turístico inteligente

La alcaldesa, Loreto Serrano, destacó que la herramienta es un claro ejemplo de que Santa Pola, como Destino Turístico Inteligente, sigue apostando por la innovación y la digitalización de sus recursos turísticos sobre una infraestructura tecnológica de vanguardia, que garantiza el desarrollo sostenible del territorio turístico, accesible para todos, facilitando la interacción e integración del visitante con el entorno e incrementando la calidad de su experiencia en el destino y la mejora de la calidad de vida del residente”.

Este proyecto ha sido financiado a través del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) con fondos europeos Next Generation. De igual forma, y para abrir boca en esta jornada inaugural, la villa marinera cautivó a visitantes con la elaboración de un delicioso arroz seco con sepieta, trocitos de morena y velo de carpaccio de gamba blanca de Marufina elaborado con caldo de Peix de Santa Pola, un producto básico en la oferta de la Cofradía de Pescadores que es idóneo para que cualquier aficionado a la cocina prepare los mejores platos con base de pescado sin necesidad de elaborar el caldo.

El showcooking desde la sala de Costa Blanca corrió a cuenta del chef Iván Biedma Romano, del restaurante Oceánico Sea Soul.

Reacciones

La primera edil y el concejal de Turismo, Borja Merino, acompañaron a los responsables de la firma hostelera en su primera demostración en Ifema, que según indicaron desde el equipo de gobierno "ha encantado a los afortunados que han tenido ocasión de probar este magnífico arroz".

El chef Iván Biedma junto a la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano, tras la presentación del arroz. / INFORMACIÓN

Seis presentaciones y dos showcookings

La localidad acude a Fitur bajo el paraguas del Patronato de Turismo de la Costa Blanca y se ubica en el stand de la Comunidad Valenciana en el pabellón 7 de IFEMA hasta el cierre, el próximo domingo 25 de enero.

A lo largo de estos días se dará a conocer el planificador turístico inteligente Cicerone, la campaña “SAL, con lo nuestro”, el espectáculo pirotécnico Llums de la Mar, el cuento infantil “Los secretos del mar” de Berta Aguirre y las nuevas rutas gamificadas que presenta la web turismosantapola.es

Noticias relacionadas

Además se presentará el Festival Moute de febrero, mes de la danza en Santa Pola, en el Street Marketing de Costa Blanca en la plaza de Callao de Madrid con una exhibición de la Escuela de Baile Fem Dansa.